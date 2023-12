Nuova causa intentata contro Styropek per aver scaricato Nurdles

Una nuova causa è stata intentata contro Styropek per aver scaricato regolarmente piccole perle di plastica, note come nurdles, nei corsi d'acqua vicino alla loro struttura nella contea di Beaver, in Pennsylvania. I gruppi di difesa ambientale PennEnvironment e Three Rivers Waterkeeper hanno accusato BVPV Styrenics e la sua società madre, Styropek, di violare il Clean Water Act.

La causa sostiene che la società ha scaricato acque reflue e piovane contenenti granuli da almeno un anno, in violazione della legge federale e delle condizioni di autorizzazione della società. Si dice che gli scarichi avvengano nello stabilimento di Styropek a Potter Township, che si trova alla confluenza del Raccoon Creek e del fiume Ohio.

I ricercatori della Three Rivers Waterkeeper e della Mountain Watershed Association hanno scoperto nel settembre 2022 numerosi granuli di dimensioni insolitamente piccole, che sono stati fatti risalire agli scarichi di Raccoon Creek e Styropek. La causa fornisce prove di accumuli di granuli a Raccoon Creek, sedimenti fluviali e vegetazione circostante, come documentato dal Dipartimento di Protezione Ambientale della Pennsylvania durante le ispezioni.

I granuli rappresentano una minaccia significativa per la vita acquatica e possono contribuire all’inquinamento da microplastiche. I pesci e altri organismi acquatici potrebbero consumarli, con conseguenti potenziali danni alla catena alimentare e persino alla salute umana. Heather Hulton VanTassel, direttore esecutivo di Three Rivers Waterkeeper, ha sottolineato l'urgenza di affrontare questo problema.

I querelanti stanno cercando sanzioni civili, azioni correttive e altro attraverso la causa, e hanno espresso disponibilità a negoziare un accordo con Styropek per evitare un contenzioso prolungato. L’obiettivo finale è porre fine allo scarico illegale di plastica inquinata a Raccoon Creek, nel fiume Ohio e nell’ambiente circostante.

I rappresentanti di Styropek devono ancora rispondere alla causa. Tuttavia, l'azienda aveva precedentemente dichiarato il proprio impegno ad operare in modo responsabile dal punto di vista ambientale e nel rispetto delle autorizzazioni. I querelanti nel caso sono rappresentati dal National Environmental Law Center e da Michael Comber della Comber & Miller di Pittsburgh.