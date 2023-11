Fashion Dreamer: libera la fashionista che c'è in te su Nintendo Switch

Preparati a liberare la fashionista che è in te con Fashion Dreamer, un nuovissimo titolo di moda e comunicazione disponibile esclusivamente su Nintendo Switch. Sviluppato da Marvelous Europe, questo gioco incentrato sulla creatività ti consente di esprimere il tuo stile unico e costruire il tuo marchio di moda.

In Fashion Dreamer, i giocatori hanno l'opportunità di progettare innumerevoli abiti e mostrarli al mondo. Con un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione, puoi creare un look davvero unico per il tuo avatar, noto come Musa. Dall'accogliente abbigliamento casual all'alta moda, le possibilità sono infinite.

Mostra le tue ultime creazioni in diverse aree conosciute come Cocoons, dove puoi anche esplorare l'ispirazione alla moda di altre Muse. Che tu stia giocando online o offline, puoi scoprire nuove tendenze e attirare l'attenzione per il tuo marchio. Mostra i tuoi outfit nel tuo showroom e osserva come i Mi piace e l'attenzione si riversano.

Ma Fashion Dreamer non si limita solo a disegnare abiti. Completando le sfide di progettazione, puoi sbloccare ancora più opzioni di personalizzazione ed elevare il tuo marchio a nuovi livelli. Il multiplayer asincrono ti consente di interagire con Muse di tutto il mondo, trovando ispirazione e guadagnando Mi piace per i tuoi look più iconici.

E l'eccitazione non finisce qui. Marvelous Europe ha promesso una vasta gamma di contenuti post-lancio gratuiti, inclusi nuovi modelli di design, ulteriori opzioni di personalizzazione di Muse e showroom e nuovi modi di giocare. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli su questi entusiasmanti aggiornamenti.

Non perdere l'opportunità di diventare un influencer della moda e provare l'emozione di costruire e promuovere il tuo marchio su Nintendo Switch. Prendi la tua copia di Fashion Dreamer disponibile ora sul Nintendo eShop e, per un periodo limitato, goditi uno sconto del 10%!

FAQ:

D: Cos'è Fashion Dreamer?

R: Fashion Dreamer è un titolo di moda e comunicazione disponibile esclusivamente su Nintendo Switch. Consente ai giocatori di esprimere il proprio stile unico, progettare abiti e costruire il proprio marchio di moda.

D: Posso personalizzare il mio avatar?

R: Sì, puoi personalizzare il tuo avatar, chiamato Musa, con un'ampia gamma di opzioni per creare un look unico nel suo genere.

D: Esiste la modalità multiplayer in Fashion Dreamer?

R: Sì, Fashion Dreamer è dotato di modalità multiplayer asincrona, che consente ai giocatori di interagire con Muse di tutto il mondo e trovare ispirazione per i loro design.

D: Ci saranno aggiornamenti post-lancio?

R: Sì, Marvelous Europe ha promesso contenuti post-lancio gratuiti tra cui nuovi design, opzioni di personalizzazione aggiuntive e nuovi modi di giocare.