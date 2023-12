L'azienda agricola intraprende un'azione legale contro Comstock Township per violazioni dei diritti

Una fattoria a Comstock Township, Michigan, ha intentato una causa contro la township e i suoi funzionari, sostenendo che le loro azioni violavano i diritti costituzionali e civili. Soil Friends LLC e i suoi proprietari hanno avviato la causa presso il tribunale federale dopo aver affrontato disaccordi con il comune l'anno precedente.

Il comune aveva emesso numerose citazioni alla fattoria, sostenendo che le loro attività non soddisfacevano gli standard richiesti, come la gestione di una sala di degustazione di sidro e la vendita di prodotti che non venivano coltivati ​​nella fattoria. Il tribunale distrettuale della contea di Kalamazoo ha successivamente emesso un ordine di conformità nel dicembre 2022, chiedendo che l'azienda agricola chiudesse la propria attività.

Soil Friends, tuttavia, sostiene che le loro azioni erano lecite, poiché avevano ottenuto un permesso per una sala di degustazione nel 2018. Ritengono che il comune li abbia trattati ingiustamente, spostando continuamente i paletti e rendendo difficile per l'azienda agricola operare entro le linee guida.

La municipalità ha affermato che, secondo lo stato del Michigan, almeno il 50% degli articoli offerti in vendita in un'azienda agricola deve essere coltivato sul posto per qualificarsi come mercato agricolo. L'azienda agricola afferma che la vendita di alberi di Natale, un prodotto agricolo, è protetta dalla legge sul diritto all'agricoltura.

Oltre all'azione legale, i proprietari agricoli hanno espresso la loro frustrazione sui social media, criticando la leadership della municipalità e promettendo di lavorare con membri della comunità che la pensano allo stesso modo per migliorare le condizioni della township per i residenti e gli imprenditori.

La causa denuncia diverse violazioni, tra cui ritorsioni del Primo Emendamento, violazione del giusto processo, interferenza con i diritti civili e prelazione da parte di leggi statali come il Michigan Liquor Control Code e il Michigan Right to Farm Act. Soil Friends chiede il risarcimento dei danni, compresi i mancati profitti e le spese legali.

L’esito della causa determinerà la misura in cui i governi locali potranno regolamentare le pratiche agricole e la protezione della proprietà e dei diritti commerciali. Molti nella comunità stanno seguendo da vicino il caso poiché credono che costituirà un precedente per future controversie tra aziende agricole e autorità locali.