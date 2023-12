La nuova patch di nuova generazione di Fallout 4 è stata rinviata al 2024

Riepilogo: l'attesissima patch "next-gen" di Bethesda per Fallout 4 è stata ritardata fino al 2024, deludendo i fan che se l'aspettavano quest'anno. L'aggiornamento, in fase di sviluppo per PS5, Xbox Series X/S e PC, porterà frame rate più elevati, grafica 4K e nuovi contenuti del Creation Club. Tuttavia, Bethesda non ha fornito alcuna data di rilascio specifica per la patch, affermando che richiederà più tempo per completarla. Questo ritardo fa seguito ai precedenti sforzi di Bethesda per migliorare Fallout 4, incluso un aggiornamento per Xbox One X che portava la grafica 4K a 30 fotogrammi al secondo. L'anno scorso il frame rate è stato aumentato a 60FPS ma a scapito della risoluzione. Nonostante il ritardo, i fan possono attendere con ansia il prossimo programma televisivo Fallout in uscita ad aprile, con Walton Goggins nei panni di un Ghoul nel mondo post-apocalittico.

Con una sorprendente svolta degli eventi, Bethesda ha annunciato che l'attesissima patch di nuova generazione per Fallout 4 non arriverà prima del 2024, dopo aver inizialmente promesso un rilascio quest'anno. L'aggiornamento, che è in fase di sviluppo per PS5, Xbox Series X/S e PC, mira a fornire una serie di funzionalità richieste, tra cui frame rate più elevati, grafica 4K e nuovi contenuti dal Creation Club. Sebbene non sia stata fornita una data di rilascio specifica, gli sviluppatori di Bethesda hanno assicurato ai fan che hanno solo bisogno di un po' più di tempo per perfezionare la patch.

Questo ritardo è una delusione per i giocatori di Fallout 4 che aspettavano con impazienza i miglioramenti di nuova generazione. Tuttavia, questa non è la prima volta che Bethesda rivisita Fallout 4 per migliorarne le prestazioni. Un aggiornamento per Xbox One X aveva precedentemente introdotto la grafica 4K, anche se con un frame rate limitato di 30 FPS. L'anno scorso, il framerate è stato aumentato a 60FPS, anche se ciò è avvenuto a scapito della risoluzione. Con la prossima patch, i fan possono aspettarsi miglioramenti sia nel frame rate che nella risoluzione, riducendo al minimo i compromessi e offrendo un'esperienza di gioco più fluida.

Mentre l'attesa per la patch di Fallout 4 sembra insopportabilmente lunga, i fan possono trovare conforto nel fatto che uno show televisivo di Fallout verrà lanciato ad aprile. La serie presenta Walton Goggins, noto per le sue accattivanti interpretazioni, nei panni di un Ghoul, un sopravvissuto alterato dalle radiazioni nella terra desolata post-apocalittica. Circolano voci secondo cui Goggins potrebbe persino interpretare l'amato personaggio John Hancock di Fallout 4, aggiungendo un emozionante livello di anticipazione per i fan del gioco.

Nonostante il ritardo, è chiaro che Bethesda è impegnata a migliorare l'esperienza di Fallout 4 e a fornire ai fan un vero aggiornamento di nuova generazione. Con il 2024 all’orizzonte, i giocatori non vedono l’ora di tuffarsi di nuovo nel Commonwealth ed esplorare i resti radioattivi con dettagli sorprendenti. Fino ad allora, lo show televisivo Fallout fornirà senza dubbio la soluzione tanto necessaria ai fan del franchise, mantenendo vivo lo spirito post-apocalittico fino all'arrivo del prossimo capitolo del gioco.