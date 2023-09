Fairphone 5: un passo verso gli smartphone sostenibili

By

L'azienda olandese di smartphone Fairphone ha rilasciato Fairphone 5, un telefono che stabilisce un nuovo standard per longevità e riparabilità. Con un prezzo di £ 619 (€ 699), Fairphone 5 offre fino a 10 anni di supporto software, un passo significativo nell'affrontare gli sprechi tecnologici. Il dispositivo è dotato di uno schermo OLED nitido con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, che offre uno scorrimento fluido e colori vivaci. Anche se il design può apparire leggermente datato rispetto agli smartphone più moderni, offre resistenza all'acqua IP55.

Il Fairphone 5 è alimentato dal chip Qualcomm QCM6490, che potrebbe non essere potente quanto i chip degli smartphone di fascia alta ma offre supporto a lungo termine, inclusi almeno cinque aggiornamenti della versione Android e otto anni di aggiornamenti di sicurezza. Il dispositivo include anche uno slot per schede microSD, che consente agli utenti di espandere facilmente la memoria.

In termini di durata della batteria, il Fairphone 5 dura circa 36 ore tra una ricarica e l'altra, con la possibilità di sostituire facilmente la batteria con una di riserva. La batteria è progettata per mantenere almeno l'80% della sua capacità originale per più di 1,000 cicli di ricarica completa.

Fairphone è impegnata nella sostenibilità, utilizzando oro e argento del commercio equo e solidale, materiali di provenienza etica e componenti riciclati. L'azienda offre inoltre una garanzia di cinque anni e offre agli utenti la possibilità di riparare autonomamente il telefono utilizzando pezzi di ricambio modulari.

Fairphone 5 viene fornito con il sistema operativo Fairphone, basato su Android 13, che offre un'esperienza utente pulita ed efficiente. Con da otto a dieci anni di aggiornamenti di sicurezza, offre un'usabilità a lungo termine rispetto alla maggior parte degli altri smartphone. Se lo desiderano, gli utenti hanno anche la possibilità di installare sistemi operativi alternativi.

Le funzionalità della fotocamera del Fairphone 5 includono due fotocamere posteriori da 50 megapixel e una fotocamera selfie da 50 megapixel. Sebbene le prestazioni della fotocamera siano decenti in buone condizioni di illuminazione, soffre di incoerenza dei colori e situazioni di scarsa illuminazione.

Nel complesso, Fairphone 5 rappresenta un passo avanti verso gli smartphone sostenibili, offrendo longevità, riparabilità e approvvigionamento etico. Anche se potrebbe non eguagliare le prestazioni e le capacità della fotocamera degli smartphone di fascia alta, fornisce un’opzione praticabile per chi è preoccupato per gli sprechi tecnologici e l’impatto ambientale dei propri dispositivi.

Fonte:

– Sito web di Fairphone