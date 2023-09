Il tasso di adozione del 5G in Malesia rimane basso, iniziative governative in corso

In Malesia, il tasso di adozione della tecnologia 5G è attualmente al 4.2%, nonostante la copertura di rete raggiunga il 68.8%. Questa disparità ha attirato l’attenzione del ministro delle Comunicazioni e del Digitale Fahmi Fadzil, che ha espresso la sua preoccupazione per la lentezza dei progressi. Nel tentativo di affrontare questo problema, il ministero malese prevede di espandere la copertura 5G all’80% nelle aree popolate entro la fine dell’anno.

Durante una visita al quartier generale di Samsung in Corea del Sud, Fahmi Fadzil ha sollevato la questione del basso tasso di adozione del 5G in Malesia. Il costo elevato dei dispositivi 5G è stato identificato come uno dei motivi principali di questa lenta adozione. In risposta, il ministero mira a lavorare a stretto contatto con le società di telecomunicazioni e Samsung per fornire dispositivi 5G più convenienti al popolo malese.

Per incoraggiarne l’adozione, il ministero malese ha recentemente lanciato il pacchetto 5G Rahmah, offrendo dispositivi 5G a un prezzo inferiore. Il pacchetto include uno smartphone Samsung A14 5G o uno smartphone Honor 90 Lite 5G, insieme a un piano dati da 60 GB al prezzo di RM60 al mese. Questa iniziativa mira a rendere la tecnologia 5G più accessibile a un pubblico più vasto.

Inoltre, le partnership tra società di telecomunicazioni e aziende tecnologiche sono state evidenziate come un modo per migliorare il tasso di adozione del 5G. Una di queste partnership è il protocollo d'intesa firmato tra CelcomDigi e Virnect, una società tecnologica sudcoreana specializzata nella progettazione e costruzione di piattaforme XR (realtà estesa) per vari settori. Sfruttando queste partnership, l’implementazione della tecnologia 5G può portare a una trasformazione dei metodi educativi, in particolare nel settore sanitario, nell’ingegneria petrolifera e del gas, nella robotica e nella sicurezza informatica.

Oltre ad affrontare la questione dell’accessibilità economica, il ministero malese sta anche adottando misure per affrontare le segnalazioni di società di telecomunicazioni che impongono costi aggiuntivi per gli abbonamenti 5G. Lavorando a stretto contatto con gli operatori di rete mobile (MNO), il governo mira a garantire che la transizione alla tecnologia 5G avvenga senza intoppi e alla portata di tutti i malesi.

Nel complesso, il governo della Malesia sta adottando attivamente iniziative per aumentare il tasso di adozione della tecnologia 5G nel paese. Con piani per una copertura estesa e dispositivi convenienti, nonché partnership con operatori del settore, la Malesia si impegna a sfruttare i vantaggi della tecnologia 5G per il miglioramento della sua popolazione e della nazione nel suo complesso.

Fonte:

– Post su Facebook di Fahmi Fadzil

– Visita alla sede centrale di Samsung in Corea del Sud

– Partnership CelcomDigi e Virnect

– Lancio del pacchetto 5G Rahmah