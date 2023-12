Trump fa false affermazioni al municipio di Fox News

By

L’ex presidente Donald Trump, uno dei principali candidati per la nomina presidenziale repubblicana del 2024, è apparso martedì in un municipio di Fox News in Iowa. Durante l’intervista durata un’ora, Trump ha fatto diverse affermazioni la cui accuratezza è stata verificata dai fatti.

Una delle affermazioni avanzate da Trump riguardava il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan. Ha affermato che gli Stati Uniti hanno lasciato indietro attrezzature militari per un valore di 85 miliardi di dollari, definendolo il momento più imbarazzante della storia del paese. Tuttavia, questa affermazione è falsa. Secondo il Dipartimento della Difesa, si stima che l’equipaggiamento abbandonato valga circa 7.1 miliardi di dollari, una frazione di quanto affermato da Trump. Inoltre, alcune attrezzature furono rese inutilizzabili prima che le forze statunitensi si ritirassero. La cifra di 85 miliardi di dollari menzionata da Trump era un totale arrotondato e fuorviante della somma di denaro stanziata dal Congresso durante la guerra per sostenere le forze di sicurezza afghane.

Un’altra falsa affermazione fatta da Trump riguardava le sue accuse penali rispetto ad Al Capone. Trump ha dichiarato che Capone è stato incriminato solo una volta, mentre era stato incriminato quattro volte. Tuttavia, anche questa affermazione è falsa. Capone fu incriminato almeno sei volte, di cui tre solo nel 1931, che lo portarono alla condanna per evasione fiscale. Il paragone di Trump con Capone fallisce con questa inesattezza fattuale.

Trump ha anche affermato falsamente di aver dato agli agricoltori dell’Iowa 28 miliardi di dollari dalla Cina. Ha dichiarato di aver dato i soldi agli agricoltori e che provenivano dalla Cina. Tuttavia, il denaro degli aiuti proveniva dai contribuenti statunitensi, non dalla Cina. Gli studi hanno dimostrato che gli americani hanno sostenuto il costo delle tariffe di Trump sui prodotti cinesi e che il governo americano ha fornito assistenza finanziaria agli agricoltori. Inoltre, l’importo corretto degli aiuti concessi agli agricoltori nell’ambito del programma di Trump era di 23 miliardi di dollari, non dei 28 miliardi di dollari dichiarati.

In conclusione, le dichiarazioni di Trump durante il municipio di Fox News contenevano diverse inesattezze. È importante verificare le affermazioni fatte dai personaggi pubblici per garantire la diffusione di informazioni accurate.