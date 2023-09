La FAA richiede a SpaceX di mettere a terra il razzo super pesante dell'astronave per azioni correttive

La Federal Aviation Administration (FAA) ha stabilito che SpaceX dovrà mantenere a terra il suo razzo Starship Super Heavy fino a quando non avrà affrontato 63 azioni correttive a seguito dell'esplosione del razzo durante il suo lancio di aprile. La FAA ha condotto un’indagine sull’incidente e il suo rapporto finale ha identificato molteplici cause profonde e misure correttive che SpaceX deve adottare per prevenire il ripetersi dell’incidente.

Tra le azioni correttive richieste dalla FAA figurano la riprogettazione dell'hardware del veicolo per prevenire perdite e incendi, modifiche alla rampa di lancio per aumentarne la robustezza, ulteriori revisioni nel processo di progettazione e ulteriori analisi e test di sistemi e componenti critici per la sicurezza. SpaceX dovrà implementare tutte queste azioni correttive che hanno un impatto sulla sicurezza pubblica prima di poter riprendere i lanci di Starship a Boca Chica, in Texas.

Il primo lancio della Starship ha subito guasti al motore, gravi danni alle infrastrutture di terra e l'impossibilità di raggiungere lo spazio, con conseguente distruzione intenzionale del razzo. Questo incidente ha causato danni ambientali, compreso l'impatto su habitat sensibili e l'avvio di un incendio sul terreno del parco statale. Le organizzazioni no-profit hanno intentato una causa contro la FAA, sostenendo di non aver condotto un'adeguata analisi ambientale prima di autorizzare i piani di lancio di SpaceX.

Il programma Starship è fondamentale per il business Internet satellitare Starlink di SpaceX, che fornisce servizi Internet a oltre 50 paesi. Sebbene Starlink sia stato utilizzato per le comunicazioni sul campo di battaglia in Ucraina, una recente biografia di Elon Musk rivela che ordinò agli ingegneri di sospendere il servizio sulla Crimea per prevenire un potenziale attacco alle navi da guerra russe.

La supervisione dell'indagine sull'incidente da parte della FAA ha coinvolto la collaborazione con la NASA e il National Transportation Safety Board in qualità di osservatori. Tuttavia, il rapporto completo sull'incidente non sarà disponibile al pubblico a causa dei dati sensibili contenuti al suo interno, comprese le informazioni sul controllo delle esportazioni statunitensi.

Fonte:

– Il Washington Post