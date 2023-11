Unisciti al Team Giant Bomb for Extra Life 2023 e aiuta a fare la differenza!

By

È di nuovo quel periodo dell'anno in cui la comunità dei giocatori si riunisce per sostenere una grande causa: Extra Life! In qualità di capitano del Team Giant Bomb, sono entusiasta di annunciare che ci stiamo preparando per un altro incredibile anno di raccolta fondi e streaming.

Extra Life è una maratona di gioco annuale che raccoglie fondi per gli ospedali Children's Miracle Network. I giocatori di tutto il mondo partecipano trasmettendo in streaming il proprio gameplay e incoraggiando le donazioni da parte dei propri spettatori. E Giant Bomb è un orgoglioso sostenitore di questo evento da molti anni, grazie a spettatori come te.

Il fine settimana dello streaming della nostra community sarà ricco di contenuti entusiasmanti. Abbiamo una straordinaria schiera di streamer che hanno gentilmente offerto volontariamente il loro tempo per giocare e raccogliere fondi per i bambini bisognosi. Dai giochi multiplayer ai classici retrò, c'è qualcosa per tutti i gusti.

E non finisce qui! I membri del nostro team trasmetteranno in streaming il loro gameplay da venerdì 3 novembre a domenica 5 novembre. Puoi trovare il programma completo sul nostro sito ufficiale, Giantbomb.com/chat.

Ma ciò che rende Extra Life davvero speciale è lo sforzo collettivo dei giocatori che uniscono le forze per sostenere una causa comune. Si tratta di fare la differenza e mostrare al mondo che il gioco può essere una forza positiva.

Allora come puoi essere coinvolto? Ci sono alcuni modi in cui puoi contribuire ai nostri sforzi di raccolta fondi. Innanzitutto, sintonizzati sugli streaming della community e mostra il tuo supporto. Partecipa alla chat, fai il tifo per gli streamer e valuta la possibilità di fare una donazione. Ogni contributo, grande o piccolo, ha un impatto significativo.

Puoi anche contribuire a spargere la voce su Extra Life e Team Giant Bomb. Condividi i nostri post sui social media, dillo ai tuoi amici e familiari e incoraggia anche loro a donare. E ovviamente, se puoi, valuta la possibilità di fare una donazione tu stesso. Ogni dollaro viene destinato a fornire cure mediche vitali ai bambini che affrontano problemi di salute.

Unisciti a noi in questo viaggio per fare la differenza. Insieme, facciamo in modo che Extra Life 2023 sia un altro evento da ricordare. Perché quando i giocatori si uniscono, possono accadere cose incredibili.

FAQ

Cos'è la vita extra?

Extra Life è una maratona di gioco che raccoglie fondi per gli ospedali Children's Miracle Network. I partecipanti trasmettono in streaming il loro gameplay e incoraggiano le donazioni da parte dei loro spettatori.

Quando verrà trasmesso in streaming il Team Giant Bomb?

I membri del Team Giant Bomb saranno presenti in streaming da venerdì 3 novembre a domenica 5 novembre. Puoi trovare il programma completo sul nostro sito web, Giantbomb.com/chat.

Come posso contribuire?

Puoi contribuire sintonizzandoti sugli stream della community, partecipando alla chat ed effettuando una donazione. Puoi anche contribuire a spargere la voce su Extra Life e Team Giant Bomb condividendo i nostri post e incoraggiando altri a donare.

Dove posso donare?

Puoi donare alla raccolta fondi Extra Life del Team Giant Bomb all'URL tinyurl.com/GBXL2023.

Posso unirmi al Team Giant Bomb?

Assolutamente! Se sei interessato a unirti al Team Giant Bomb e allo streaming di Extra Life 2023, contatta (Turbo)Shawn, il capitano della nostra squadra, per ulteriori informazioni. Facciamo la differenza insieme!