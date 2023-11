Migliora la tua privacy con la nuova funzionalità di controllo della privacy di WhatsApp

WhatsApp ha recentemente introdotto la sua funzionalità di controllo della privacy sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, con l’obiettivo di rafforzare le misure di sicurezza dell’app di social media ampiamente utilizzata. Questa nuova funzionalità, come la descrive Meta, funge da guida completa per aiutare gli utenti a navigare attraverso le impostazioni cruciali della privacy, consentendo loro di selezionare il livello di protezione appropriato. Scegliendo semplicemente "Avvia controllo" nelle impostazioni sulla privacy, gli utenti possono facilmente rafforzare la sicurezza dei propri messaggi, chiamate e informazioni personali.

Per sfruttare al massimo la funzionalità Controllo privacy sul tuo telefono, segui questi semplici passaggi:

1. Apri WhatsApp e vai al menu delle impostazioni sul tuo dispositivo iOS o Android.

2. Nella parte superiore dello schermo noterai un banner che ti chiede di avviare il controllo della privacy. Cliccaci sopra.

3. Da lì puoi esplorare varie opzioni per regolare le impostazioni sulla privacy in base alle tue preferenze.

Il Controllo privacy offre diverse impostazioni principali che puoi personalizzare per migliorare la tua privacy:

1. Controlla chi può contattarti: con questa impostazione puoi gestire chi può contattarti e impedire chiamate e messaggi indesiderati. Inoltre, hai la possibilità di controllare chi può aggiungerti ai gruppi, silenziare i chiamanti sconosciuti e gestire i contatti bloccati.

2. Decidi chi può accedere alle tue informazioni personali: prendi il controllo delle tue informazioni personali selezionando il pubblico con cui desideri condividere dettagli come il tuo stato online e la tua attività. Puoi anche determinare chi può vedere la tua foto del profilo e avere accesso al tuo ultimo stato visto. Inoltre, hai la possibilità di gestire le conferme di lettura.

3. Gestisci la visibilità dei messaggi: limita l'accesso ai tuoi messaggi e contenuti multimediali modificando il timer predefinito dei messaggi e sfruttando i backup crittografati end-to-end.

4. Aggiungi un ulteriore livello di sicurezza: proteggi ulteriormente il tuo account WhatsApp abilitando la funzione di blocco dell'impronta digitale e assumendo il controllo della verifica in due passaggi.

Utilizzando la funzione Controllo privacy di WhatsApp, puoi migliorare la tua privacy e stare tranquillo mentre utilizzi la popolare app di messaggistica. Mantieni la sicurezza e goditi un'esperienza sui social media più sicura.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è la funzione Controllo privacy di WhatsApp?

Il Controllo privacy di WhatsApp è una funzionalità introdotta di recente che guida gli utenti attraverso le impostazioni vitali della privacy, offrendo assistenza passo dopo passo per contribuire a rafforzare la sicurezza dei loro messaggi, chiamate e informazioni personali.

2. Come posso accedere al Controllo Privacy su WhatsApp?

Per accedere al Controllo privacy, apri WhatsApp sul tuo dispositivo iOS o Android e vai al menu delle impostazioni. Cerca il banner nella parte superiore dello schermo che ti chiede di avviare il controllo della privacy. Fare clic su di esso per iniziare a personalizzare le impostazioni sulla privacy.

3. Quali impostazioni posso modificare con il Controllo privacy?

Il Controllo privacy ti consente di regolare varie impostazioni, incluso il controllo di chi può contattarti, la gestione della visibilità delle informazioni personali, l'impostazione dei timer dei messaggi e l'aggiunta di ulteriori livelli di sicurezza con protezione delle impronte digitali e verifica in due passaggi.

Fonte:

– WhatsApp [https://www.whatsapp.com/]

– Meta [https://about.fb.com/meta/]