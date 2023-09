Nuovi Vivo T2 e T2x: un confronto tra le specifiche

By

Gli smartphone Vivo T2 e T2x recentemente rilasciati mostrano specifiche e caratteristiche impressionanti. Vediamo più da vicino le principali differenze tra i due modelli.

– Vivo T2 vanta un display FHD+ AMOLED da 6.38 pollici, che offre colori vivaci e neri profondi.

– Nel frattempo, il Vivo T2x è dotato di un display LCD FHD+ IPS da 6.58 pollici leggermente più grande, che offre un’esperienza visiva luminosa e nitida.

Processore:

– Il Vivo T2 è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 695, che offre prestazioni fluide e multitasking efficiente.

– D'altra parte, il Vivo T2x è dotato del SoC MediaTek Dimensity 6020, che offre potenti capacità di elaborazione.

RAM e memoria:

– Il Vivo T2 offre due varianti: 6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione.

– Mentre il Vivo T2x offre opzioni di 4 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione, 6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione.

Telecamere:

– Vivo T2 evidenzia un sensore della fotocamera principale da 64 MP con OIS ed EIS, garantendo foto straordinarie con stabilità. È supportato da un sensore della fotocamera secondaria bokeh da 2 MP e da una fotocamera frontale da 16 MP per selfie impressionanti.

– In confronto, il Vivo T2x è dotato di un sensore della fotocamera primaria da 50 MP, un sensore della fotocamera secondaria bokeh da 2 MP e una fotocamera frontale da 8 MP per fotografie di alta qualità.

Batteria e ricarica:

– Il Vivo T2 ospita una batteria da 4,500 mAh e supporta la ricarica rapida da 44 W, consentendo una ricarica rapida e comoda.

– Al contrario, il Vivo T2x racchiude una batteria leggermente più grande da 5,000 mAh ma supporta la ricarica rapida da 18 W.

Software:

– Entrambi i modelli funzionano con il sistema operativo Funtouch basato su Android 13, fornendo un’interfaccia intuitiva e una gamma di funzioni utili.

In conclusione, gli smartphone Vivo T2 e T2x offrono specifiche impressionanti, soddisfacendo esigenze e preferenze diverse. Mentre il T2 eccelle in termini di capacità del display e della fotocamera, il T2x offre una maggiore capacità della batteria. Considera le tue priorità e fai una scelta informata in base a queste differenze chiave.

