Assassin's Creed Red Samurai accompagna i giocatori in un avvincente viaggio di vendetta e redenzione

Svelato il racconto rivoluzionario di Yasuke e Naoe nell'universo di Assassin's Creed

Assassin's Creed Red Samurai, l'attesissimo capitolo della serie Assassin's Creed, introdurrà i giocatori a una narrazione avvincente ricca di storia e di narrativa reinventata. In un rapporto esclusivo di Insider Gaming, è stato rivelato che il protagonista maschile del gioco, Yasuke, trae ispirazione dall'omonimo samurai africano della vita reale. Tuttavia, Ubisoft ha intrecciato magistralmente la finzione nella storia di Yasuke, creando un'esperienza unica e accattivante per i giocatori.

Yasuke, un tempo schiavo a bordo di una nave fatale, affronta una tragedia inimmaginabile quando un violento attacco costa la vita a tutti a bordo, inclusa la sua amata. Salvato e portato in Giappone, Yasuke si ritrova sotto la tutela del famoso samurai Nobunaga. Nel corso di Assassin's Creed Red Samurai, i giocatori saranno testimoni della trasformazione di Yasuke da sopravvissuto a samurai mentre naviga nel tumultuoso paesaggio del Giappone feudale.

Unendo le forze con Yasuke c'è la protagonista femminile del gioco, Naoe Fujibayashi, un'intrepida guerriera in cerca di vendetta dopo la prematura scomparsa di suo padre. Nato da una stirpe di leggendari ninja Iga, la ricerca di vendetta di Naoe si intreccia con il viaggio di Yasuke, portando ad alleanze improbabili e ad una determinazione condivisa per unificare il Giappone.

Ad accompagnare Yasuke e Naoe nella loro ricerca di giustizia ci sono una serie di importanti figure storiche, come Oda Nobunaga, Akechi Mitsuhide e Hattori Hanzo. Assassin's Creed Red Samurai offre un'esperienza coinvolgente fondendo narrazioni immaginarie accuratamente realizzate con il ricco arazzo della storia reale.

FAQ:

D: Yasuke è una vera figura storica?

R: Sì, Yasuke era una persona reale ed è il primo protagonista di Assassin's Creed basato su un individuo storico.

D: Qual è la relazione tra Yasuke e Naoe?

R: All'inizio del gioco, Yasuke e Naoe sono nemici, ma in seguito diventano alleati nel tentativo di unificare il Giappone.

D: Quali personaggi storici appariranno in Assassin's Creed Red Samurai?

R: Oltre a Yasuke e Naoe, i giocatori possono aspettarsi personaggi del calibro di Fujibayashi Nagato, Oda Nobunaga, Akechi Mitsuhide, Hattori Hanzo, Toyotomi Hideyoshi, Kōdai-in, Oichi, Ashikaga Yoshiaki, Akechi Kagemitsu e molti altri.

D: Ubisoft utilizzerà il nome reale di Yasuke nel gioco?

R: Non è ancora chiaro se Ubisoft utilizzerà il vero nome di Yasuke nella versione finale di Assassin's Creed Red Samurai.

