Avvocato licenziato denuncia cattiva condotta presso l'ufficio del procuratore generale di New York

Secondo un recente rapporto, un ex avvocato senior presso l'ufficio del procuratore generale di New York ha denunciato la presunta cattiva condotta del procuratore capo José Maldonado. L'avvocato, John Oleske, sostiene di aver trascorso due anni a sollevare preoccupazioni sui potenziali conflitti di interessi e sulle controverse relazioni professionali di Maldonado prima di essere licenziato in ottobre.

Le accuse di Oleske sono state respinte da fonti anonime come una “vendetta personale” e un “manifesto”, ma lui mantiene le sue affermazioni. Il suo rapporto su Maldonado ha evidenziato accuse di razzismo in una causa per discriminazione in corso, nonché accuse di falsificazione del suo curriculum e di occultamento di conflitti di interessi. Oleske ha anche espresso preoccupazione riguardo al precedente coinvolgimento di Maldonado con un'organizzazione no-profit e alla sua relazione tangenziale con l'ex presidente Donald Trump.

L'ufficio del procuratore generale di New York nega di aver ignorato il rapporto di Oleske, affermando di prendere sul serio ogni denuncia e di aver sempre intrapreso le azioni appropriate quando giustificato. Hanno inoltre respinto le accuse contro Maldonado riguardo al razzismo e al suo coinvolgimento con l'organizzazione no-profit.

Oleske crede che il suo licenziamento sia stato un tentativo di metterlo a tacere. Afferma di essere stato costretto a prendere un congedo prolungato e di essere stato accusato di comportamento irregolare dopo aver espresso le sue preoccupazioni internamente. Poco prima del suo licenziamento, ha inviato il suo rapporto via email a diversi colleghi e ha accusato l'ufficio di aver tentato di intimidirlo e di metterlo a tacere.

L'ufficio del procuratore generale di New York ha sostenuto Maldonado, definendolo un “incredibile funzionario pubblico” che ha dedicato la sua carriera alla protezione dei newyorkesi e alla lotta per la giustizia.

Al momento non è chiaro se verranno condotte indagini sulle accuse di Oleske.