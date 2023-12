Affascinante casa vittoriana sul mercato a Sewickley

Situata nel cuore di Sewickley, questa affascinante casa vittoriana offre un'opportunità unica per gli acquirenti che cercano una combinazione di tranquillità e comodità. La casa con quattro camere da letto e due bagni si trova incastonata tra il vivace commercio del villaggio e la serena bellezza della natura, offrendo il meglio di entrambi i mondi.

Una delle caratteristiche distintive della proprietà è il suo ampio portico anteriore, che offre ampie vedute del quartiere circostante. Il portico offre un ambiente idilliaco per il caffè mattutino o il relax serale, con la tranquillità esaltata dall'assenza di lampioni che illuminano l'interno della casa.

La casa, quotata a $ 320,000, rappresenta una rara opportunità di possedere un pezzo della storia di Sewickley. Precedentemente vacante per quasi un decennio, la residenza vittoriana ha visto una nuova prospettiva di vita da quando è stata acquistata dall'attuale proprietaria, Barbara Cox.

L'agente immobiliare Steve Roberts, di Berkshire Hathaway Home Services, è rimasto immediatamente affascinato dal fascino e dal carattere unici della casa. Dall'audace combinazione di colori esterni lilla con finiture verde lime alla sua posizione centrale all'interno del Sewickley Village, la proprietà emana un fascino innegabile.

La casa offre numerose possibilità con il suo ampio primo piano, dotato di due salotti, una sala da pranzo e una cucina con dispensa del maggiordomo. Gli infissi vintage, come il lavello autonomo in ghisa e la gamma d'antiquariato, trasportano i residenti in un'epoca passata. Il secondo piano vanta quattro ampie camere da letto e due bagni completi, mentre il terzo piano, attualmente al grezzo, ha potenziale per una futura espansione.

Sebbene la casa mantenga il suo fascino storico, è stata anche sottoposta agli aggiornamenti necessari, tra cui un nuovo forno, impianto elettrico aggiornato e riparazioni al tetto e alla grondaia. Il risultato è una proprietà chiavi in ​​mano che consente agli acquirenti di trasferirsi senza problemi e farla propria.

Mentre Cox si prepara a ridimensionare e a lasciare la sua amata casa da vent'anni, riflette sui ricordi e sui tesori che ha accumulato. Dalla sua vasta collezione di opere d'arte e reperti unici al nostalgico altalena del portico anteriore, ogni oggetto occupa un posto speciale nel suo cuore.

Se stai cercando una casa che combini bellezza storica, comfort moderno e senso di comunità, non cercare oltre questo gioiello di Sewickley. Non perdere l'opportunità di rendere questa casa la tua casa.