Evernote implementerà nuovi limiti per gli utenti gratuiti

Evernote, la popolare piattaforma per prendere appunti, ha annunciato che a partire dal 4 dicembre gli utenti gratuiti saranno limitati a un massimo di 50 note e un taccuino. Questo cambiamento, che è stato in fase di test, significa che gli utenti con un grande volume di note dovranno prendere in considerazione l'aggiornamento a uno dei piani a pagamento di Evernote o esplorare piattaforme alternative per prendere appunti.

Mentre gli utenti che possiedono più di 50 note o un taccuino saranno comunque in grado di visualizzare, modificare, esportare, condividere ed eliminare il contenuto esistente, la creazione di nuove note o taccuini richiederà loro di eliminare parte del contenuto corrente per soddisfare i nuovi limiti. . Evernote ha indicato che ciò non influirà sulla maggior parte degli utenti gratuiti, poiché in genere scendono al di sotto della soglia designata. Tuttavia, gli utenti abituali che fanno molto affidamento sulla versione gratuita potrebbero risentirne una volta che le nuove restrizioni entreranno in vigore.

La decisione di implementare questi cambiamenti arriva dopo che Evernote è stata acquisita da Bending Spoons nel 2022 e ha dovuto affrontare licenziamenti all’inizio di quest’anno. L'azienda afferma che le modifiche sono state apportate per garantire la sostenibilità dei propri servizi e per fornire un'esperienza migliore a tutti gli utenti.

Per coloro che considerano alternative a Evernote, sono disponibili diverse app per prendere appunti degne di nota.

Le imminenti limitazioni di Evernote hanno spinto gli utenti a valutare le loro attuali pratiche per prendere appunti ed esplorare alternative in linea con le loro esigenze. Poiché il panorama delle app per prendere appunti continua ad evolversi, gli utenti sono invitati a trovare la soluzione che meglio si adatta al loro flusso di lavoro e offre le funzionalità e le funzionalità necessarie per le loro esigenze di produttività e organizzative.

Domande frequenti

Quali sono i nuovi limiti per gli utenti gratuiti su Evernote?

A partire dal 4 dicembre gli utenti gratuiti potranno utilizzare al massimo 50 banconote e un taccuino.

Posso comunque accedere e modificare le mie note e taccuini esistenti se supero i nuovi limiti?

Sì, Evernote ha confermato che gli utenti potranno comunque visualizzare, modificare, esportare, condividere ed eliminare le note e i taccuini esistenti, anche se superano i nuovi limiti.

Cosa devo fare se supero i nuovi limiti e voglio creare nuove note o taccuini?

Se superi i nuovi limiti, dovrai eliminare alcune delle tue note o taccuini attuali per crearne di nuovi entro i limiti specificati.

Esistono app alternative per prendere appunti che posso prendere in considerazione?

Sì, sul mercato sono disponibili varie app per prendere appunti.

Come posso trasferire i miei appunti da Evernote a un'altra piattaforma?

