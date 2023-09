Le azioni Apple sono sotto pressione a causa del divieto degli iPhone da parte del Partito Comunista Cinese

By

In una nota recente, Evercore ISI ha ribadito il rating Outperform su Apple Inc. e ha fissato un obiettivo di prezzo per 12 mesi di $ 210.00. Tuttavia, negli ultimi giorni le azioni Apple hanno dovuto affrontare pressioni al ribasso a causa delle continue tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina.

Un nuovo sviluppo è emerso quando è stato annunciato che il Partito Comunista Cinese (PCC) ha ordinato ai suoi dipendenti di non utilizzare iPhone Apple o altri dispositivi stranieri per i loro compiti professionali. Si prevede che questo divieto avrà un impatto su Apple dato che la Cina rappresenta circa il 19% delle entrate dell’azienda, con una forte pendenza verso iPhone e App Store.

Anche se rimane incerto quanto significativo sarà l’impatto, gli analisti di Evercore ritengono che questo problema sia più una preoccupazione principale piuttosto che qualcosa che avrà un impatto materiale sulla performance finanziaria di Apple. Suggeriscono che i funzionari governativi in ​​Cina probabilmente stavano già evitando i prodotti Apple anche prima che il divieto ufficiale fosse implementato.

Inoltre, questo divieto è già in vigore in una certa misura, e si prevede che si applicherà principalmente ai soggetti di alto livello responsabili della pianificazione strategica e del processo decisionale all’interno delle organizzazioni cinesi. È improbabile che comprenda una forza lavoro consistente o che abbia un impatto significativo sul potere di spesa complessivo dei dipendenti cinesi.

In seguito a questa notizia, le azioni di Apple (AAPL) sono scese del 3.23% nelle contrattazioni pomeridiane di giovedì.

Nel complesso, sebbene il divieto da parte del Partito Comunista Cinese sugli iPhone di Apple abbia creato una certa pressione al ribasso sulle azioni della società, la portata dell'impatto è ancora incerta. Il dominio di Apple nella categoria degli smartphone di fascia alta in Cina, insieme alla forte performance dei ricavi negli ultimi anni, potrebbero aiutare a mitigare eventuali effetti negativi.

Fonte:

- Reuters