Migliorare la comunicazione di contenuti basati sull'evidenza sui social media

Nell'era digitale di oggi, la battaglia contro la disinformazione sulle piattaforme dei social media continua. La diffusione di falsità mediche durante la pandemia di COVID-19 e l’impatto della disinformazione politica sulle elezioni hanno evidenziato l’urgente necessità di affrontare questo problema. Per combattere la disinformazione, gli esperti hanno identificato tre principali parti interessate: gli utenti dei social media, i regolatori governativi e le stesse piattaforme di social media.

Incoraggiare gli utenti dei social media a informarsi sull’argomento ed essere consapevoli delle tattiche utilizzate per diffondere la disinformazione è un approccio. Gli organi governativi sono esortati a collaborare con le piattaforme di social media per regolamentare e prevenire la diffusione della disinformazione. Tuttavia, tutti questi sforzi si basano sulla disponibilità di contenuti affidabili, che non sono sempre facili da trovare, come rivela il nostro recente studio pubblicato su The Journal of Health Communication.

Nel nostro studio, abbiamo analizzato 300 post relativi alla ricerca sulla salute mentale di due importanti organizzazioni australiane di ricerca sulla salute mentale. La sfida che abbiamo incontrato è stata stabilire le prove dietro questi post. Incredibilmente, il nostro team ha concordato sulla presenza di informazioni basate sull’evidenza nei post solo il 56% delle volte, indicando che anche gli esperti hanno faticato a identificare contenuti affidabili.

Questa scoperta solleva interrogativi sulla distinzione tra disinformazione, disinformazione e ciò che chiamiamo “informazione di scarsa qualità”. Le informazioni di scarsa qualità si verificano quando il livello di prove a sostegno di un incarico non è distinguibile, anche per coloro che hanno una formazione approfondita nel settore.

Mentre alcuni post facevano riferimento a fonti basate sull’evidenza come documenti sottoposti a revisione paritaria, la maggior parte si basava su opinioni di esperti o articoli di notizie. Ciò impone agli utenti dei social media l’onere di impegnarsi notevolmente per verificare l’affidabilità dei contenuti, il che è spesso complicato a causa del linguaggio tecnico e dell’accesso limitato alle risorse.

Come ricercatori, abbiamo sviluppato linee guida basate sull’evidenza per aiutare a diffondere in modo efficace la ricerca sulla salute mentale sulle piattaforme di social media. Queste linee guida sottolineano l'importanza di coinvolgere il pubblico comunicando chiaramente la fonte delle informazioni e il pubblico a cui sono destinate. Utilizzando immagini, video e collegamenti ipertestuali, i ricercatori possono aumentare il coinvolgimento e fornire percorsi accessibili per verificare le informazioni di ricerca.

Le nostre linee guida sostengono i seguenti approcci:

1. Indicare chiaramente le informazioni e la loro fonte.

2. Identificare il pubblico previsto.

3. Incorpora elementi multimediali che migliorano il post, fornendo contesto aggiuntivo.

4. Includere collegamenti ipertestuali per convalidare le informazioni della ricerca.

5. Evita l'uso eccessivo di hashtag.

Seguendo queste linee guida, i ricercatori possono colmare il divario tra impegno e informazioni basate sull’evidenza, consentendo loro di comunicare in modo efficace i risultati della ricerca a un pubblico più ampio sulle piattaforme di social media.

FAQ:

D: Quali sono i principali soggetti interessati nella lotta alla disinformazione sui social media?

R: Le principali parti interessate sono gli utenti dei social media, i regolatori governativi e le stesse piattaforme di social media.

D: Qual è stato il risultato principale dello studio?

R: Lo studio ha rilevato che stabilire le prove dietro i post sui social media, anche per gli esperti, era impegnativo, indicando una mancanza di contenuti basati su prove identificabili in modo affidabile.

D: In che modo i ricercatori possono comunicare in modo efficace contenuti basati sull'evidenza?

R: I ricercatori possono comunicare in modo efficace contenuti basati sull’evidenza dichiarando chiaramente le informazioni e la loro fonte, identificando il pubblico previsto, incorporando elementi multimediali, inclusi collegamenti ipertestuali ed evitando un uso eccessivo di hashtag.

D: Perché è importante affrontare la disinformazione sui social media?

R: La disinformazione sui social media può avere conseguenze significative, come la diffusione di informazioni false sui trattamenti medici o l’influenza sull’esito delle elezioni, rendendo imperativo combattere la disinformazione e promuovere contenuti affidabili.