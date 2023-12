L'evento First Strike di EVE Vanguard si conclude con entusiasmanti piani per il futuro

L'evento First Strike di EVE Vanguard recentemente concluso ha lasciato i giocatori in trepidante attesa della prossima fase di playtest. CCP Games, lo sviluppatore di EVE Online, ha espresso la propria gratitudine ai fan per aver partecipato a questo test iniziale e ha promesso che ci saranno prove più entusiasmanti in arrivo sulla strada verso il lancio completo dello sparatutto in prima persona (FPS).

Sebbene CCP Games non abbia rivelato numeri specifici riguardanti la partecipazione dei giocatori o l'impatto dei test Vanguard sulle insurrezioni dei pirati in corso negli ammassi stellari di New Eden, ha utilizzato Twitter per mostrare alcuni risultati degni di nota dei giocatori. Questi riconoscimenti includevano i giocatori con il maggior numero di uccisioni Vanguard, uccisioni corpo a corpo e altro.

Personalmente, l'esperienza in Vanguard è stata molto piacevole per molti giocatori. L'opportunità di vestire i panni di un clone dell'Avanguardia e creare il caos sui campi di battaglia è stata allo stesso tempo stimolante e incredibilmente divertente. Nonostante la sconfitta alcune volte, l'esperienza complessiva è stata ben accolta.

Anche se il playtest di First Strike è durato solo quattro giorni, ha senza dubbio fornito spunti preziosi al team di CCP Games. Gli sviluppatori sono entusiasti di collaborare con la comunità dei giocatori per perfezionare e migliorare ulteriormente questo modulo. Durante una sessione di anteprima, CCP Burger e CCP Collins hanno espresso l'intenzione di condurre numerosi test, senza però specificare le date.

Ora, gli sviluppatori hanno fornito una sequenza temporale più concreta. Il sito web di Vanguard ha rivelato che il prossimo evento è previsto per gennaio 2024, il che significa che i giocatori non dovranno aspettare molto per la prossima fase emozionante. Sebbene per ora i dettagli esatti non siano stati divulgati, si prevede che ulteriori informazioni verranno condivise dopo le prossime vacanze. Nel frattempo, CCP Games si propone di analizzare il feedback del playtest di First Strike e anche di concedere al proprio laborioso team un meritato riposo.

Nel frattempo, l'intera comunità di EVE Online sta sperimentando un ritrovato senso di vitalità con il recente rilascio di Havoc, la seconda espansione del 2023. Questa convergenza di eventi sta senza dubbio aumentando l'eccitazione e l'attesa che circondano il futuro di Vanguard e l'universo complessivo di EVE Online. .