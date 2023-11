EVE Online: annunciato il test Vanguard Alpha

CCP Games ha appena annunciato l'attesissimo test alpha per EVE Online: Vanguard, il suo prossimo sparatutto in prima persona ambientato nell'universo di EVE. Questo test darà ai giocatori la possibilità di mettere le mani sul gioco prima della fine dell'anno.

Previsto per svolgersi dal 7 all'11 dicembre, questo test alfa, chiamato First Strike, mira a raccogliere dati cruciali per CCP Games nella costruzione di un'esperienza FPS coinvolgente e nel supportarla in futuro. Inoltre, il test avrà un impatto diretto sull’universo stesso di EVE.

Durante il test, i giocatori avranno l’opportunità di esplorare New Eden da una prospettiva completamente nuova, mentre si impegnano in intensi combattimenti a terra nel livello Pirate Insurgency appena aggiunto. Questa funzionalità è stata introdotta con la recente espansione Havoc e promette di portare una nuova dinamica al gameplay.

La partecipazione all'alpha test è aperta a tutti gli abbonati Omega, il che significa che non è necessario alcun acquisto aggiuntivo oltre all'abbonamento EVE. Per coloro che desiderano partecipare al test, Vanguard sarà facilmente accessibile tramite il launcher di EVE Online.

Per saperne di più sull'alpha test e sottoscrivere un abbonamento Omega, i giocatori possono visitare il sito web ufficiale di EVE Vanguard. Non perdere questa entusiasmante opportunità di essere tra i primi a sperimentare il mondo coinvolgente di EVE Online: Vanguard.

FAQ

D: Cos'è EVE Online: Vanguard?

EVE Online: Vanguard è un modulo FPS di prossima uscita ambientato nell'universo EVE, che espande l'esperienza di gioco del popolare MMO, EVE Online.

D: Quando avrà luogo l'alpha test di EVE Online: Vanguard?

Il test alfa, denominato First Strike, si svolgerà dal 7 all'11 dicembre.

D: Chi può partecipare all'alpha test?

Il test alpha è aperto a tutti gli abbonati Omega di EVE Online.

D: Come posso partecipare all'alpha test?

Per partecipare all'alpha test, i giocatori devono avere un abbonamento Omega e accedere a Vanguard tramite il launcher EVE Online.

D: Che impatto avrà l'alpha test sull'universo di EVE?

L'alpha test non solo fornirà dati preziosi per la costruzione dell'FPS, ma influenzerà anche la struttura di New Eden, in particolare nel livello Pirate Insurgency appena aggiunto.