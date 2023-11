Pionieri europei dei chip IA: plasmare il futuro delle telecomunicazioni e delle tecnologie Internet

Negli ultimi anni, l’Europa è emersa come un focolaio di innovazione nel campo dei chip di intelligenza artificiale (AI). Questi dispositivi piccoli ma potenti stanno rivoluzionando i settori delle telecomunicazioni e della tecnologia Internet, aprendo la strada a un futuro più veloce, più intelligente e più efficiente.

I chip AI, noti anche come unità di elaborazione neurale (NPU), sono microprocessori specializzati progettati per gestire i complessi calcoli richiesti per le applicazioni AI. Consentono alle macchine di elaborare e analizzare grandi quantità di dati in tempo reale, rendendole indispensabili per attività quali l’elaborazione del linguaggio naturale, il riconoscimento delle immagini e la guida autonoma.

I pionieri europei dei chip IA sono in prima linea in questa rivoluzione tecnologica, sviluppando soluzioni all'avanguardia che stanno plasmando il futuro delle telecomunicazioni e delle tecnologie Internet. Queste aziende stanno spingendo i confini di ciò che è possibile, guidando l’innovazione e favorendo la crescita economica nella regione.

Uno di questi pionieri è Graphcore, una startup con sede nel Regno Unito che ha guadagnato notevole attenzione per la sua Intelligence Processing Unit (IPU). L'IPU è un chip AI rivoluzionario che vanta prestazioni ed efficienza impressionanti, rendendolo ideale per attività di formazione e inferenza. La tecnologia di Graphcore ha raccolto l'interesse dei principali attori del settore tecnologico, tra cui Microsoft e Dell.

Un altro attore di rilievo nel panorama europeo dei chip AI è Cerebras Systems, una società con sede in Svizzera. Cerebras ha sviluppato il chip più grande mai costruito, noto come Wafer Scale Engine (WSE). Questo enorme chip, grande all’incirca quanto un piatto piano, offre una potenza di elaborazione senza precedenti e ha il potenziale per accelerare la ricerca e lo sviluppo dell’IA.

