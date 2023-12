Un detenuto evaso si dichiara innocente in un caso di fuga

In una sorprendente svolta degli eventi, Johnifer Barnwell, che faceva parte del gruppo di quattro detenuti recentemente ripresi dopo la loro audace fuga dalla prigione della contea di Bibb, si è dichiarato "non colpevole" durante la sua citazione in giudizio.

Barnwell, che è stato incriminato per evasione dalla custodia, è accusato di aver orchestrato la fuga del 16 ottobre dal LEC della contea di Bibb. Al momento della fuga, Barnwell era detenuto con l'accusa di cospirazione per il possesso di droghe con l'intento di distribuire, tra cui fentanil, metanfetamina ed eroina, nonché con l'accusa di possesso con l'intento di distribuire fentanil, metanfetamina, eroina e cocaina. e base di cocaina.

Anche se all'inizio le prove contro Barnwell sembravano schiaccianti, la sua difesa sostiene che il loro cliente è innocente di qualsiasi illecito ed è stato ingiustamente coinvolto nella fuga. Sostengono che Barnwell si trovava semplicemente nel posto sbagliato al momento sbagliato e non era coinvolto nella pianificazione o nell'esecuzione del jailbreak.

In una drammatica scena in tribunale, Barnwell mantenne la sua innocenza ed espresse profondo rimorso per la dura prova che si era svolta. Ha assicurato al giudice che non aveva intenzione di sfuggire alla custodia e che aveva rispettato i protocolli carcerari prima dell'incidente.

I pubblici ministeri, tuttavia, presentano una narrazione diversa, basata su testimonianze oculari e prove fisiche. Sostengono che Barnwell abbia svolto un ruolo fondamentale nell'organizzazione della fuga, sfruttando i suoi collegamenti all'interno del mondo criminale per eseguire il piano.

Mentre il processo si svolge, resta da vedere se la dichiarazione di non colpevolezza di Barnwell reggerà e se verranno presentate ulteriori prove che potrebbero gettare nuova luce sul suo presunto coinvolgimento nell'evasione.