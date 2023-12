Scopri la nuova entusiasmante stanza di fuga nel DLC Escape Simulator: Among Us

Escape Simulator ha appena pubblicato il suo attesissimo DLC Among Us, portando una nuova ed emozionante esperienza di escape room nel popolare puzzle game in prima persona. Raduna i tuoi amici e preparati a mettere alla prova il tuo lavoro di squadra e le tue capacità di risoluzione dei problemi mentre esplori la stanza di fuga di The Mini Skeld, ispirata all'iconica astronave del gioco multiplayer online di successo Among Us.

In questo coinvolgente DLC, tu e i tuoi compagni di squadra vi ritroverete intrappolati su The Mini Skeld, un'astronave piena di segreti e ostacoli. Il tuo obiettivo è lavorare insieme per risolvere una serie di intricati enigmi, scoprire indizi nascosti e, infine, trovare un modo per scappare prima che scada il tempo. Ma attenzione, poiché il DLC Among Us aggiunge una svolta entusiasmante: uno di voi potrebbe rivelarsi un impostore!

Mentre esplori le stanze e i corridoi della navicella spaziale, devi rimanere vigile e non fidarti di nessuno. La collaborazione sarà cruciale mentre decifrerai messaggi criptici, decodificherai serrature e svelerai i misteri della nave. Riuscirai a fidarti dei tuoi amici o qualcuno tradirà la squadra e saboterà la missione?

Il DLC Among Us per Escape Simulator è ora disponibile su Steam, offrendo ai giocatori la possibilità di immergersi in un'esperienza coinvolgente di escape room come mai prima d'ora. Che tu sia un fan del gioco originale Among Us o un appassionato di puzzle alla ricerca di una nuova sfida, questo DLC offrirà sicuramente ore di intrattenimento emozionante.

Raduna la tua squadra, metti alla prova le tue abilità da detective e inizia il tuo viaggio attraverso la stanza di fuga di The Mini Skeld nell'emozionante DLC Among Us di Escape Simulator. Riuscirai a scoprire la verità e a fuggire, oppure l'impostore riuscirà a far deragliare la tua missione? Il destino del tuo equipaggio è nelle tue mani.