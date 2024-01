Eruzione di una brillante eruzione solare catturata dall’SDO della NASA

Una potente eruzione solare è esplosa dal Sole il 31 dicembre 2023, come osservato dall’osservatorio di dinamica solare (SDO) della NASA. L’immagine catturata dall’SDO rivela un lampo luminoso sulla sinistra, mettendo in evidenza il materiale estremamente caldo presente nelle eruzioni solari.

Le eruzioni solari sono intense esplosioni di energia che possono avere diversi effetti sulla Terra e sullo spazio. Possono interrompere le comunicazioni radio, influenzare le reti elettriche, interferire con i sistemi di navigazione e rappresentare un rischio per i veicoli spaziali e gli astronauti.

Questa particolare eruzione è classificata come eruzione di classe X5.0, che denota la sua alta intensità. Il sistema di classificazione delle eruzioni solari include tre categorie: eruzioni di classe C, M e X. Le eruzioni di classe X sono le più intense e possono causare blackout radio su scala planetaria e tempeste di radiazioni a lungo termine. Spesso sono accompagnate da espulsioni di massa coronale (CME), che possono influenzare significativamente la magnetosfera della Terra e il campo geomagnetico.

Il Centro per la previsione del tempo spaziale dell’Amministrazione nazionale per gli oceani e l’atmosfera ha fornito ulteriori dettagli sull’eruzione di classe X5.0, che si è verificata il 31 dicembre alle 16:55 EST. È originaria dalla stessa regione che ha prodotto un’esplosione di classe X2.8 il 14 dicembre ed è la più grande eruzione osservata dal 10 settembre 2017.

Sebbene con bassa affidabilità, la modellazione dell’espulsione di massa coronale (CME) associata suggerisce che potrebbero esserci influenze di shock di prossimità vicino alla Terra già a partire dal 2 gennaio. In risposta a questa possibilità, è stata emanata un’allerta per una tempesta geomagnetica di G1 (Minore) per il 2 gennaio.

L’osservatorio di dinamica solare della NASA è una missione spaziale lanciata nel 2010 per studiare l’influenza del Sole sulla Terra e sullo spazio vicino alla Terra. Dotato di strumenti come l’Assemblea dell’immagine atmosferica (AIA), l’Imager elioseismico e magnetico (HMI) e l’Esperimento di variabilità ultravioletta estrema (EVE), l’SDO fornisce osservazioni preziose per comprendere la dinamica solare e il suo impatto sul nostro pianeta.

In conclusione, la recente eruzione solare catturata dall’SDO della NASA evidenzia la natura dinamica del Sole e i suoi potenziali effetti sulla Terra. Monitorare l’attività solare e comprendere il suo impatto consente agli scienziati di prepararsi meglio e mitigare eventuali interruzioni causate da questi potenti eventi solari.

Domande frequenti

Cos’è un’eruzione solare?

Le eruzioni solari sono intense esplosioni di radiazioni emesse dalla superficie del Sole, spesso vicino alle macchie solari. Sono causate dal rilascio di energia magnetica accumulata nell’atmosfera del Sole.

Come vengono classificate le eruzioni solari?

Le eruzioni solari vengono classificate in tre categorie in base alla loro intensità: eruzioni di classe C, M e X. All’interno di ogni classe, c’è una scala più fine da 1 a 9, con ogni incremento che rappresenta un aumento di intensità di dieci volte.

Cos’è l’osservatorio di dinamica solare della NASA?

L’osservatorio di dinamica solare (SDO) della NASA è una missione spaziale lanciata nel 2010 per studiare il Sole e il suo impatto sulla Terra e sullo spazio vicino alla Terra. È dotato di strumenti che forniscono osservazioni dell’atmosfera solare, del campo magnetico e dell’irraggiamento ultravioletto estremo.