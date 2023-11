Érudit: potenziare la ricerca in lingua francese e l'accesso aperto

La nascita di Érudit è nata dalla ricerca condotta da Guylaine Beaudry, una studentessa laureata in scienze dell'informazione presso l'Università di Montreal. Riconoscendo la mancanza di accesso remoto alle riviste scientifiche del Quebec, gli sforzi di Beaudry hanno dato vita a Érudit, un'infrastruttura che da allora si è evoluta in un centro di ricerca. Tanja Niemann, direttrice generale di Érudit, lo descrive come “non solo un progetto di produzione, ma un’infrastruttura di ricerca essenziale”.

Originariamente una piattaforma per cinque riviste dell'Università di Montreal Press, Érudit ha fatto molta strada dai suoi inizi. Il suo obiettivo va oltre la semplice messa a disposizione dei testi online; garantisce che i formati siano indicizzati e leggibili su vari dispositivi. "Ci sentiamo preparati per il futuro, avendo costruito negli ultimi 25 anni basi solide e una visione chiara", afferma Niemann.

Spinto dal crescente interesse per i suoi servizi, Érudit ha ampliato la propria portata collaborando con altre riviste e università. Nel 2004 è stato formato un consorzio tra l'Università di Montreal, l'Università Laval e l'Università del Quebec a Montreal per sostenere la produzione di riviste di ricerca del Quebec. Nel corso degli anni, Érudit ha continuato ad evolversi, con il lancio della sua quarta versione nel 2017. "Con l'evoluzione dell'ambiente tecnologico, dobbiamo migliorare costantemente per una migliore indicizzazione e accessibilità", osserva Gwendal Henry, consulente in comunicazione presso Érudit. Ogni anno, 10,000 nuovi articoli e documenti storici vengono aggiunti alla collezione di Érudit.

Considerata una delle maggiori infrastrutture canadesi dalla Canadian Foundation for Innovation, Érudit occupa una posizione cruciale nel campo della ricerca umanistica. “Il testo diventa oggetto di ricerca nelle discipline umanistiche”, spiega Niemann. Insieme ai suoi partner, Érudit ha creato un corpus di testi sfruttabili accessibili tramite Calcul Québec.

### FAQ

**Cos'è Érudit?**

Érudit è un'infrastruttura di ricerca che fornisce accesso remoto alle riviste scientifiche del Quebec. Si è evoluto in una piattaforma vitale per la ricerca in lingua francese in Canada, con un'ampia raccolta di articoli e documenti storici.

**In che modo Érudit sostiene la ricerca?**

Érudit non solo rende accessibili gli articoli di ricerca, ma garantisce anche che i loro formati siano indicizzabili e leggibili su diversi dispositivi. La piattaforma continua a migliorare le sue capacità tecnologiche per migliorare la referenziazione e l'accessibilità.

**In che modo Érudit contribuisce alla comunità scientifica?**

Érudit svolge un ruolo fondamentale nello stabilizzare e perpetuare il lavoro di piccoli giornali indipendenti nella comunità francofona. La sua collaborazione con le biblioteche universitarie e altre parti interessate aiuta a mantenere la vitalità di queste riviste.

**In che modo Érudit garantisce l'accesso aperto?**

Circa il 97% dei testi ospitati su Érudit sono liberamente accessibili. Il restante 3% richiede un abbonamento alla biblioteca, consentendo di reindirizzare i fondi per sostenere i costi operativi delle riviste.

**Qual è il futuro di Érudit?**

Érudit mira ad espandere la sua influenza oltre la regione del Quebec e diventare una piattaforma nazionale per le riviste di scienze umane e sociali in tutto il Canada. Cerca di rafforzare le pubblicazioni indipendenti ad accesso aperto consolidando iniziative simili alle sue.

## Conclusione

Negli ultimi 25 anni, Érudit si è trasformata in un centro di ricerca fondamentale, potenziando la ricerca in lingua francese e promuovendo l’accesso aperto. Offrendo contenuti affidabili e liberamente accessibili, Érudit amplifica la visibilità e l'impatto delle riviste scientifiche del Quebec in tutto il mondo. Con un impegno costante nel sostenere le riviste e le comunità locali, Érudit si impegna a garantire che i finanziamenti pubblici compensino adeguatamente i team delle riviste per i loro preziosi contributi, promuovendo la produzione di ricerca di alta qualità.