Con un annuncio entusiasmante, lo zoo di Erie ha nominato Melissa "Roo" Kojanciehe come nuovo amministratore delegato (CEO), aprendo la strada al futuro dell'organizzazione. Dopo un lungo processo di ricerca, Kojanciehe è emerso come il candidato più qualificato per assumere questo ruolo cruciale.

Il profondo legame di Kojanciehe con lo zoo di Erie abbraccia diversi decenni, durante i quali ha lavorato come custode di animali, educatrice e, più recentemente, come direttore operativo (COO). La sua dedizione e passione per la missione dello zoo sono state evidenti durante tutto il suo mandato e la sua leadership visionaria ha avuto un impatto sostanziale sull'organizzazione.

Uno dei risultati più importanti di Kojanciehe come COO è stato quello di guidare gli sforzi per il riaccreditamento attraverso l'Associazione degli zoo e degli acquari (AZA). Ha lavorato instancabilmente per garantire che lo zoo soddisfacesse tutti i requisiti necessari, completando un piano strategico in collaborazione con un mentore AZA. Questo traguardo non solo ha consolidato l'impegno dello zoo verso l'eccellenza, ma ha anche gettato le basi per la crescita e il successo futuri.

Riflettendo sulla nomina di Kojanciehe, Scott Mitchell, direttore dello sviluppo dello zoo di Erie, ha espresso la sua fiducia nelle sue capacità. Avendo lavorato a stretto contatto con Kojanciehe per oltre due decenni, ha attestato la sua visione impareggiabile e il suo incrollabile impegno per il progresso dello zoo. Con Kojanciehe al timone, lo zoo di Erie è pronto a prosperare nel 21° secolo.

Sotto la guida di Kojanciehe, lo zoo di Erie ha già fatto passi da gigante, tra cui l'accoglienza di 27 nuovi animali, il completamento di due nuove mostre e l'avvio dei preparativi per l'imminente celebrazione del centenario dello zoo. Le sue qualifiche, energia e dedizione la rendono la candidata ideale per guidare lo zoo di Erie verso un futuro luminoso e promettente.

In qualità di nuovo CEO, Kojanciehe è destinato a basarsi sui successi esistenti dello zoo, promuovendo un'ulteriore crescita e offrendo esperienze eccezionali sia ai visitatori che agli animali residenti. La comunità di Erie può anticipare con impazienza le iniziative innovative e i risultati rivoluzionari che verranno realizzati sotto la guida ispiratrice di Melissa “Roo” Kojanciehe.