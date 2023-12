Il giovane prodigio della chitarra prende d'assalto TikTok e Instagram

Trama: Coen Krysiak, un chitarrista di 7 anni, è diventato una celebrità da un giorno all'altro dopo aver pubblicato un video di se stesso e di suo padre mentre suonano una canzone dei Metallica su TikTok e Instagram. Il video ha raccolto oltre 40 milioni di visualizzazioni in sole 48 ore, sorprendendo anche suo padre, Ryan Krysiak, che gestisce i loro account sui social media. Il talento musicale di Coen era evidente fin dalla tenera età e divenne rapidamente abile nel suonare la chitarra semplicemente ascoltando le canzoni. Il suo tono perfetto e il suo orecchio per la musica hanno impressionato anche suo padre, che è lui stesso un musicista. Anche la sorella di Coen, Quinn, è musicalmente dotata e sa suonare il basso. Sebbene Coen si alleni solo per 15 minuti al giorno, riesce ad affascinare il pubblico con le sue performance impressionanti. I suoi video su TikTok e Instagram hanno guadagnato molta attenzione, poiché le piattaforme sono ideali per mostrare brani musicali più brevi. Nonostante la sua improvvisa fama, Coen rimane umile e concentrato nel godersi la sua passione per la musica.

