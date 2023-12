Fortnite presenta il gioco di creazione ispirato ai Lego, gettando le basi per l'espansione

Fortnite sta subendo una trasformazione significativa per diventare più di un semplice gioco di battaglia reale. Nel tentativo di trasformare Fortnite in una piattaforma, il gioco ha rilasciato un nuovo gioco di creazione ispirato ai Lego disponibile nell'universo di Fortnite. Questo segna l'inizio di una nuova era per Fortnite, poiché mira a creare un ecosistema di gioco con esperienze diverse.

Il gioco Lego Fortnite è un gioco di sopravvivenza artigianale, che ricorda Minecraft. Tuttavia, invece di scaricare un gioco separato, i giocatori possono accedervi direttamente dal menu Fortnite. Il gioco offre una grande mappa generata proceduralmente che è 19 volte più grande dell'isola del Battle Royale. I giocatori possono scegliere tra una modalità creativa, che consente loro di costruire tutto ciò che desiderano, o una modalità sopravvivenza in cui affrontano sfide come la fame e il caldo estremo.

Ciò che rende unica questa collaborazione è che Lego Fortnite non è l'unico gioco in arrivo su Fortnite. Altri due giochi, Rocket Racing e Fortnite Festival, verranno lanciati questa settimana. Epic Games, lo sviluppatore di Fortnite, immagina Fortnite come una piattaforma in grado di ospitare un'ampia gamma di giochi, simile a Roblox ma con controlli più severi.

In un'intervista con The Verge, Saxs Persson, vicepresidente esecutivo di Epic, ha spiegato che la collaborazione con Lego aiuta a gettare le basi per diversi elementi all'interno dell'ecosistema Fortnite. Uno di questi elementi è la costruzione di un metaverso, uno spazio virtuale con identità persistenti. L'inclusione delle minifig Lego consente ai giocatori di assumere ruoli diversi all'interno del metaverso, migliorando l'esperienza complessiva.

Un altro aspetto cruciale è la classificazione in base all’età. Epic ha introdotto la classificazione in base all'età per tutte le esperienze in Fortnite, comprese quelle create dagli utenti. La collaborazione con Lego mette in mostra la versatilità di Fortnite come piattaforma per tutte le età, offrendo ai genitori il controllo sui contenuti a cui i loro figli possono accedere.

Inoltre, Epic intende espandere l'ecosistema creativo di Fortnite, consentendo ai creatori di sviluppare le proprie esperienze all'interno del gioco. La loro partnership con Lego prevede la creazione di gemelli digitali per gli elementi Lego e la loro messa a disposizione dei creatori. Ciò non solo espande l'ecosistema del gioco, ma avvantaggia anche i creatori offrendo nuove risorse e opportunità.

Il passaggio di Fortnite verso una piattaforma rappresenta un passo coraggioso nella ridefinizione del panorama dei giochi. Con una collezione di giochi in espansione e un focus sui contenuti generati dagli utenti, Fortnite mira ad affascinare un pubblico più ampio fornendo allo stesso tempo una moltitudine di esperienze all'interno del suo universo virtuale.