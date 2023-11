Nuova funzionalità di segnalazione vocale aggiunta a Fortnite per migliorare la sicurezza della comunità

Fortnite, il popolare gioco multiplayer online sviluppato da Epic Games, svelerà una nuova funzionalità di segnalazione vocale volta ad affrontare la cattiva condotta dei giocatori e garantire un ambiente di gioco sicuro. Gli strumenti migliorati della community consentiranno ai giocatori di segnalare eventuali casi di cattivo comportamento nelle chat vocali, consentendo all'azienda di intraprendere azioni appropriate contro i trasgressori.

Una volta attivata, la funzione catturerà in modo sicuro i cinque minuti di audio durante una sessione di gioco, funzionando su base continuativa. Epic Games sottolinea che non archivia le registrazioni vocali a meno che non venga archiviata una segnalazione. Nel caso in cui venga segnalata una conversazione, l'audio degli ultimi cinque minuti verrà caricato con la segnalazione e inviato ai moderatori di Epic per la revisione. Le segnalazioni rimangono anonime per incoraggiare gli utenti a segnalare eventuali comportamenti inappropriati senza timore di ritorsioni.

Epic Games si impegna a tutelare la privacy degli utenti e ha implementato misure per salvaguardare i dati personali. Dopo 14 giorni o dopo la durata della sanzione, i clip audio registrati verranno automaticamente cancellati. In caso di ricorso, Epic Games potrebbe conservare le clip per ulteriori 14 giorni per facilitare il processo decisionale. Inoltre, se una clip è necessaria per scopi legali, verrà conservata per tutto il tempo richiesto dalla legge.

Per dare ai giocatori un maggiore controllo sulla propria esperienza di gioco, la funzione di segnalazione vocale può essere disattivata dagli utenti maggiori di 18 anni. Disabilitando la funzione, i giocatori possono assicurarsi che la segnalazione vocale non sia disponibile nel loro gruppo o quando giocano con amici che hanno ha anche scelto di spegnerlo. Tuttavia, disabilitare completamente la chat vocale è un'opzione, anche se limita la comunicazione con amici e altri giocatori.

L'aggiunta della funzione di segnalazione vocale da parte di Epic Games è in linea con gli sforzi compiuti da altre società di gioco, come Sony e Microsoft, per combattere la tossicità e le molestie all'interno delle loro comunità di gioco. Fornendo ai giocatori i mezzi per segnalare comportamenti scorretti, Fortnite mira a promuovere un ambiente più sicuro e piacevole per i giocatori di tutte le età.

Domande frequenti

1. Per quanto tempo Epic Games memorizza le registrazioni vocali?

Epic Games non archivia le registrazioni vocali a meno che non venga archiviata una segnalazione. I clip audio catturati vengono automaticamente cancellati dopo 14 giorni o dopo la durata di una sanzione. In caso di ricorso le clip potranno essere conservate per ulteriori 14 giorni.

2. Posso segnalare una conversazione in modo anonimo?

Sì, le segnalazioni effettuate tramite la funzione di segnalazione vocale sono anonime. Epic Games incoraggia i giocatori a segnalare eventuali casi di cattivo comportamento senza timore di ritorsioni.

3. Posso disattivare la funzione di segnalazione vocale?

I giocatori di età superiore ai 18 anni hanno la possibilità di disattivare la funzione di segnalazione vocale. Disabilitandola, la funzionalità non sarà disponibile nei party o quando si gioca con gli amici che hanno scelto di disattivarla.

4. Esiste un'alternativa alla disattivazione completa della chat vocale?

Sì, i giocatori possono scegliere di disattivare completamente la chat vocale. Tuttavia, questa opzione limita la comunicazione con amici e altri giocatori durante il gioco.