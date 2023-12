Epic Games Store annuncia un'entusiasmante gamma di giochi gratuiti

Riepilogo: Epic Games Store ha svelato la sua ultima gamma di giochi gratuiti, offrendo ai giocatori un fine settimana pieno di intrattenimento. Oltre ai due titoli popolari ora disponibili, la piattaforma ha anche anticipato una grande sorpresa per le prossime festività natalizie.

GigaBash: un mostruoso gioco arena multigiocatore

Uno dei giochi gratuiti disponibili su Epic Games Store dal 7 al 13 dicembre è GigaBash. Sviluppato da Passion Republic Games, GigaBash è un gioco di combattimento in arena multiplayer che consente ai giocatori di controllare i kaijus, mostri giganti ispirati ai classici film sui kaijū. Il gioco presenta ambienti distruttibili, che consentono ai giocatori di scatenare attacchi leggeri e pesanti, eseguire mosse speciali uniche, schivare, eseguire scatti aerei e persino lanciare edifici e oggetti contro gli avversari. Man mano che i giocatori infliggono danni ai loro avversari, raccolgono Giga di energia, trasformando infine il loro kaiju in un mostro di Classe “S” più forte e più grande. Questo gioco è perfetto per i fan di Godzilla.

Predecessore: un gioco d'azione dal ritmo serrato

L'altro gioco gratuito disponibile questa settimana su Epic Games Store è Predecessor, sviluppato e pubblicato da Omeda Studios. Combinando elementi del gameplay MOBA e FPS, Predecessor offre un'azione intensa e una varietà di personaggi, ognuno con le proprie abilità e ruoli unici. I giocatori possono scegliere tra eroi come Gideon, Howitzer e Kallari, ognuno dei quali presenta diversi set di abilità, che vanno dai poteri magici agli attacchi fisici. Il gioco enfatizza il gameplay strategico e la padronanza dei personaggi, in cui i giocatori possono impegnarsi in vari ruoli come corsia centrale, giungla o supporto, a seconda del personaggio scelto.

Il ritorno del Calendario dell'Avvento: una mega sorpresa

Epic Games sta riproponendo il suo calendario dell'Avvento e i fan possono aspettarsi che un gioco misterioso venga rivelato tra poco più di 5 giorni. L'anno scorso, Epic Games ha offerto ai giocatori un nuovo gioco ogni giorno per 15 giorni durante le festività natalizie. Ci saranno ancora più giochi in arrivo? Sembra certamente probabile. Resta sintonizzato per ulteriori entusiasmanti annunci da parte di Epic Games, che continua a deliziare i giocatori con offerte gratuite sull'Epic Games Store.