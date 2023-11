Processo antitrust di Google: esame della battaglia con Epic Games

In un processo antitrust in corso, Epic Games Inc., lo sviluppatore del popolarissimo videogioco "Fortnite", dovrebbe presentare le sue argomentazioni contro le presunte pratiche restrittive di Google Play Store. Il processo, che dovrebbe durare diverse settimane, è iniziato il 6 novembre.

Epic Games accusa Google di vietare ai concorrenti di distribuire direttamente le proprie app e di imporne invece l'inclusione nel Google Play Store. Secondo Tim Sweeney, CEO di Epic Games, questo approccio soffoca la libertà dei consumatori e degli sviluppatori, introducendo tasse e commissioni di monopolio che gonfiano i prezzi. Sweeney sostiene che le commissioni di Google gonfiano i prezzi delle transazioni in-app fino al 30%, molto più del 3% addebitato dai processori di pagamento nei mercati competitivi. A differenza della ricerca di un risarcimento finanziario, la causa di Epic si concentra sulla modifica delle pratiche di Google.

Per presentare il loro caso, Epic Games ha messo insieme una nutrita lista di testimoni che include figure di spicco come Sundar Pichai (amministratore delegato di Google e Alphabet), Ruth Porat (direttore finanziario di Google e Alphabet) e persino Andy Rubin (co- fondatore del sistema operativo Android). In particolare, il processo evidenzia anche il presunto pagamento da parte di Google di incentivi agli sviluppatori di giochi per mantenere i loro titoli esclusivamente nel Play Store. Epic Games sostiene che Google abbia utilizzato tattiche ingannevoli trasferendo le conversazioni online su Google Chats, dove potrebbero essere successivamente distrutte.

Mentre il vicepresidente degli affari governativi e delle politiche pubbliche di Google, Wilson White, respinge la causa come fuorviante e ipocrita, Epic Games rimane salda nella sua ricerca di un mercato digitale più aperto ed equo. Il processo coincide con lo scontro antitrust in corso tra Google e il Dipartimento di Giustizia, dove vengono sollevate accuse simili di abuso di potere.

Nel complesso, questo processo ad alto rischio segnala un momento significativo nella battaglia in corso tra sviluppatori e giganti della tecnologia, poiché le loro pratiche e la posizione dominante sul mercato vengono messe sotto esame. Gli esiti di questi procedimenti legali potrebbero avere implicazioni di vasta portata per il futuro della distribuzione delle app, della concorrenza e del benessere dei consumatori.

