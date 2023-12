Rivoluzionare la progettazione dei catalizzatori attraverso il machine learning

I ricercatori del MIT hanno introdotto un approccio rivoluzionario alla progettazione dei catalizzatori, sfruttando l’apprendimento automatico per superare i limiti dei metodi basati sull’intuizione. Utilizzando questa nuova tecnica, il team del MIT ha scoperto configurazioni atomiche precedentemente non identificate in un materiale che è stato ampiamente studiato per tre decenni. I loro risultati, pubblicati sulla rivista Nature Computational Science, fanno luce sulla capacità dell’apprendimento automatico di fornire informazioni più dettagliate e accurate sulle superfici dei catalizzatori.

Tradizionalmente, la caratterizzazione delle superfici dei materiali è stata un processo statico che esamina una configurazione specifica tra innumerevoli possibilità. Al contrario, il nuovo metodo sviluppato dai ricercatori del MIT offre una stima di tutte le potenziali variazioni utilizzando un processo iterativo di apprendimento automatico. Con pochi calcoli basati sui principi primi, il sistema può prevedere le energie superficiali attraverso vari potenziali e determinare con precisione la struttura più stabile in diverse condizioni esterne.

Inoltre, la struttura di ricostruzione automatica della superficie (ASR) dei ricercatori elimina la necessità di campioni selezionati manualmente per addestrare la rete neurale. Si inizia invece con un singolo esempio di superficie tagliata incontaminata e si utilizzano algoritmi di apprendimento attivo e Monte Carlo per selezionare i siti per il campionamento. Con meno di 5,000 calcoli basati sui principi primi, il quadro ASR può fornire previsioni accurate delle energie superficiali, anche per materiali complessi a tre componenti.

Le implicazioni di questa ricerca sono di vasta portata. Ampliando la nostra comprensione delle superfici dei catalizzatori e del loro comportamento in condizioni diverse, gli scienziati saranno meglio attrezzati per sviluppare materiali per un'ampia gamma di applicazioni. Una di queste applicazioni include la produzione di idrogeno “verde” come fonte di carburante sostenibile e priva di emissioni. Inoltre, questo approccio innovativo può essere esteso allo studio delle proprietà dinamiche della superficie, come quelle degli elettrodi della batteria durante la carica e la scarica.

I ricercatori hanno reso disponibile per il download gratuito il loro strumento, AutoSurfRecon, consentendo ai ricercatori di tutto il mondo di utilizzare questo potente framework di apprendimento automatico. Man mano che la progettazione dei catalizzatori diventa più efficiente e approfondita, possiamo anticipare progressi significativi in ​​vari campi, come la produzione di energia e la scienza dei materiali. L’era della progettazione catalitica basata sull’intuizione sta lasciando il posto a una nuova era di innovazione basata sui dati.