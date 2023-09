Nuova svolta: E.coli progettato per generare elettricità dalle acque reflue

By

Gli scienziati dell’Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) in Svizzera hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nel campo della gestione delle acque reflue. Hanno progettato con successo l’E.coli, un batterio a forma di bastoncino che si trova comunemente nell’intestino inferiore degli organismi, per generare elettricità dalle acque reflue.

I ricercatori dell'EPFL hanno dotato il batterio del macchinario genetico necessario per produrre elettricità. Nei test, l'E.coli ingegnerizzato ha funzionato anche meglio di altri organismi noti per la loro capacità di generare elettricità quando esposti alle acque reflue.

L'E.coli è stato a lungo uno dei preferiti dai ricercatori microbici grazie alla sua struttura genetica facilmente manipolabile. È diventato uno strumento essenziale per vari progetti di ricerca e industriali. Ora, sembra che questo organismo versatile possa avere il potenziale per risolvere le sfide della gestione delle acque reflue.

In genere, la gestione delle acque reflue richiede una quantità significativa di energia per trattare i rifiuti organici. Tuttavia, con l'E.coli bioingegnerizzato, i ricercatori dell'EPFL hanno raggiunto due obiettivi in ​​uno: trattare i rifiuti organici e generare contemporaneamente elettricità.

Questa svolta ha il potenziale per rivoluzionare il campo della gestione delle acque reflue. Sfruttando la potenza dell'E.coli, non solo possiamo affrontare il problema dello smaltimento dei rifiuti organici, ma anche generare preziosa elettricità nel processo. Ciò potrebbe avere implicazioni significative per la produzione di energia sostenibile e la preservazione dell’ambiente.

Sono necessarie ulteriori attività di ricerca e sviluppo per ottimizzare le prestazioni dell'E.coli bioingegnerizzato e ampliare la tecnologia per applicazioni pratiche. Tuttavia, questo risultato segna un significativo passo avanti nella ricerca di soluzioni innovative e sostenibili per la gestione delle acque reflue.

– Scuola Politecnica Federale di Losanna (EPFL)

– ScienceDaily (per informazioni generali sui batteri)