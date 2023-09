Nickelodeon All-Star Brawl 2 presenta Ember di Danny Phantom

By

Nickelodeon All-Star Brawl 2 continua ad espandere il suo roster con personaggi provenienti da diverse epoche della storia di Nickelodeon. L'ultima aggiunta è Ember McLain, un volto noto ai fan della serie animata Danny Phantom. Ember porta in battaglia la sua chitarra spettrale e le sue abilità basate sulla musica.

Gli attacchi di Ember si concentrano sulle sue capacità di distruggere la chitarra, permettendole di scatenare attacchi ad ampio raggio contro i suoi avversari. Possiede anche una meccanica unica di "Cheer", in cui gli attacchi riusciti riempiono un metro. Una volta che il misuratore è pieno, Ember ottiene maggiore potenza d'attacco e vantaggi aggiuntivi.

Ember si unisce ai ranghi delle altre nuove aggiunte in Nickelodeon All-Star Brawl 2, tra cui El Tigre, Squidward, Jimmy Neutron, Plankton e altri. Il gioco presenta anche un elenco di personaggi di ritorno, come Danny Phantom, Spongebob, Patrick Star, Garfield e altri.

Il prossimo sequel promette grafica aggiornata, nuovi livelli e mosse rielaborate per il ritorno dei personaggi. I giocatori possono aspettarsi una modalità campagna completa, una corsa ai boss e una modalità arcade ottimizzata per le sessioni per giocatore singolo. Inoltre, il gioco offre funzionalità crossplay online complete su tutte le piattaforme.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 verrà lanciato entro la fine dell'anno su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.

Fonte: GameSpot (nessun URL fornito)