Destiny 2 dà il benvenuto al Lupo Bianco: una nuova ondata di collaborazione

Giocatori di Destiny 2, rallegratevi! Bungie ha appena annunciato un'entusiasmante collaborazione con il celebre gioco di ruolo di CD Projekt Red, The Witcher 3. Offrendo una svolta unica ai giocatori, verranno introdotti tre nuovi set di armature, che ti permetteranno di incarnare l'iconico Geralt di Rivia. Tuttavia, c'è un problema: queste nuove skin arrivano in un momento in cui Destiny 2 sta vivendo il suo punto più basso da anni.

In un comunicato stampa, Bungie ha rivelato l'arrivo di questa collaborazione in-game, in coincidenza con la Stagione dei Desideri del 28 novembre. "I guardiani possono trasformarsi in uccisori di mostri con nuovi cosmetici ispirati a Geralt di Rivia", ha annunciato Bungie. Oltre agli ornamenti per l'armatura, i giocatori possono aspettarsi anche un guscio Spettro, una nave, un Astore, un'emote e una mossa finale per completare l'esperienza crossover.

Sebbene i dettagli esatti sui prezzi dei set di armature non siano stati ancora divulgati, le collaborazioni passate, come con Assassin's Creed, hanno generalmente avuto un prezzo di $ 20 per set. Se lo stesso vale anche qui, i giocatori possono anticipare di spendere $ 60 per acquisire tutti e tre i set, senza nemmeno considerare il costo del guscio Ghost e di altri oggetti. In particolare, i precedenti set crossover non erano disponibili per l'acquisto utilizzando la valuta del gioco, il che significa che il denaro reale è l'unico modo per ottenerli.

Per i fan del franchise di The Witcher, queste nuove skin sono senza dubbio allettanti. Tuttavia, la loro introduzione non sarebbe potuta arrivare in un momento più impegnativo per Destiny 2. Il gioco ha affrontato un anno turbolento, culminato con la decisione di Bungie di licenziare 100 dipendenti, non raggiungendo le previsioni di entrate del 45% e ritardando The Final Shape. espansione di tre mesi. Con il numero di giocatori ai minimi storici su Steam, le frustrazioni esistenti all'interno della comunità non hanno fatto altro che aumentare.

Mentre guardiamo avanti verso la Stagione dei Desideri, che promette di svelare un mistero di Destiny 2 risalente a cinque anni fa, le incertezze incombono sul futuro del gioco. La questione dei costosi set di armature continua a essere un punto dolente per la comunità. Per mitigare parte dell'insoddisfazione, Destiny 2 ha offerto gratuitamente uno dei suoi nuovi set di armature lo scorso settembre. Tuttavia, come sottolinea lo scrittore di Forbes Paul Tassi, convincere i giocatori a investire in un'altra collaborazione così presto dopo il licenziamento del personale sarà senza dubbio un compito impegnativo, indipendentemente dall'attrattiva visiva dei nuovi set.

FAQ:

1. Quanto costeranno i nuovi set di armature ispirati a Witcher?

I dettagli esatti del prezzo non sono stati ancora rivelati, ma sulla base delle collaborazioni passate, i giocatori possono aspettarsi che i set abbiano un prezzo di circa $ 20 ciascuno.

2. È possibile acquisire i set di armature utilizzando la valuta del gioco?

No, tradizionalmente i set crossover sono disponibili per l'acquisto solo con denaro reale, non con valuta di gioco.

3. Perché Destiny 2 ha dovuto affrontare delle sfide?

Destiny 2 ha vissuto un anno tumultuoso, tra licenziamenti, proiezioni di entrate mancate e ritardi nelle espansioni.

4. Quali sforzi sono stati fatti per affrontare l'insoddisfazione dei giocatori?

Nel tentativo di placare un po' la rabbia, Destiny 2 ha offerto gratuitamente uno dei suoi nuovi set di armature a settembre.