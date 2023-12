Annunciato il nuovo personaggio DLC per Guilty Gear Strive prima dei Game Awards

Bandai Namco Entertainment Asia ha inaspettatamente rivelato il prossimo personaggio DLC giocabile per Guilty Gear Strive prima dei The Game Awards. Elphelt Valentine si unirà al roster ed è apparentemente disponibile per il download in questo momento, secondo il sito web ufficiale di Bandai Namco.

Mentre un trailer di Elphelt Valentine è attualmente privato e dovrebbe essere pubblicato durante i The Game Awards, il post sul blog sul sito web di Bandai Namco fornisce dettagli sul nuovo combattente. Secondo il post, Elphelt è progettato per essere accessibile ai giocatori pur avendo un arsenale di strumenti di confusione per sopraffare gli avversari.

Non è chiaro se Elphelt sia effettivamente disponibile per il download al momento, ma considerando la menzione del blog di un annuncio successivo, sembra probabile che questa rivelazione fosse prematura. I legami del sito web con la filiale asiatica di Bandai Namco, insieme alla data di pubblicazione dell'8 dicembre, suggeriscono inoltre che avrebbe dovuto essere annunciato durante i The Game Awards.

Oltre all'annuncio del personaggio, Bandai Namco ha anche condiviso dettagli sui prossimi aggiornamenti di Guilty Gear Strive. Il gioco riceverà ulteriori modifiche al bilanciamento della battaglia attraverso un aggiornamento gratuito, incluse nuove mosse speciali per Axl Low e Potemkin. Inoltre, nel 3 uscirà una nuova modalità di confronto online chiamata "TEAM OF 2024", con sei giocatori che gareggeranno l'uno contro l'altro contemporaneamente.

I giocatori interessati ad espandere la propria esperienza con Guilty Gear Strive possono acquistare il Season Pass 3, che include Elphelt Valentine, Johnny, due personaggi in arrivo, due livelli di battaglia e colori aggiuntivi per i personaggi. Con tutti i nuovi entusiasmanti contenuti in arrivo su Guilty Gear Strive, i fan del gioco hanno molto da aspettarsi per il futuro.