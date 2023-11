Elon Musk intenta causa contro questioni relative ai media per l'esodo degli inserzionisti

Dopo aver sperimentato un significativo esodo di inserzionisti, l’imprenditore miliardario Elon Musk ha recentemente intentato una causa contro Media Matters, un gruppo di controllo progressista. La causa sostiene che Media Matters ha distorto la probabilità che gli annunci apparissero accanto a contenuti estremisti sulla piattaforma di Musk, X. Secondo Musk, Media Matters ha creato e diffuso intenzionalmente immagini fuorvianti che raffiguravano falsamente i post degli inserzionisti accanto a contenuti neonazisti e nazionalisti bianchi. Queste immagini manipolate sono state poi presentate come rappresentative delle tipiche esperienze degli utenti su X. L'obiettivo, afferma Musk, era quello di allontanare gli inserzionisti dalla piattaforma, paralizzando successivamente X Corp.

La causa, depositata lunedì presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale del Texas, nomina come imputati sia Media Matters che Eric Hananoki, il loro giornalista investigativo senior. Musk cerca un ordine giudiziario che obblighi Media Matters a rimuovere l'analisi dal proprio sito web. Inoltre, la causa accusa Media Matters di interferire con i contratti degli inserzionisti di X, di danneggiare le relazioni economiche e di denigrare X Corp.

Offrendo il suo sostegno a X, l'amministratore delegato Linda Yaccarino ha difeso il sito di social media, sottolineando l'accuratezza dell'analisi di Media Matters. Ha affermato che nessun utente X autentico ha visto annunci di marchi importanti come IBM, Comcast o Oracle insieme al contenuto evidenziato nel rapporto di Media Matters.

Alla luce della causa, il procuratore generale del Texas Ken Paxton ha annunciato un'indagine su Media Matters per determinare se il loro studio sui contenuti di X potesse essere classificato come potenziale attività fraudolenta ai sensi della legge del Texas. Paxton ha etichettato il gruppo come una “organizzazione di sinistra radicale” e ha espresso preoccupazione per i loro presunti tentativi di limitare la partecipazione alla pubblica piazza.

L’esodo degli inserzionisti da X è avvenuto dopo che Musk ha fatto osservazioni controverse e antisemite, sostenendo l’affermazione secondo cui le comunità ebraiche promuovono “l’odio contro i bianchi”. I principali marchi, tra cui Disney, Paramount e Warner Bros. Discovery (la società madre della CNN), in risposta hanno rapidamente interrotto la loro pubblicità sulla piattaforma.

Musk aveva precedentemente preso in giro un'azione legale contro Media Matters, affermando che sarebbe stata imminente una "causa termonucleare". Ha promesso di prendere di mira non solo Media Matters ma anche qualsiasi individuo o entità coinvolta in quello che ha descritto come un "attacco fraudolento" alla X Corp.

In risposta alle minacce di Musk, Media Matters ha rilasciato una dichiarazione in cui promette di difendersi, caratterizzando Musk come un prepotente che cerca di mettere a tacere le notizie accurate. Il gruppo ha sottolineato che lo stesso Musk ha riconosciuto la presenza di annunci pubblicitari accanto ai contenuti filo-nazisti identificati da Media Matters e ha espresso fiducia che questi sarebbero usciti vittoriosi se fossero state perseguite azioni legali.

FAQ

Cos'è Media Matters? Media Matters è un gruppo di controllo progressista che analizza e monitora i contenuti dei media, in particolare per quanto riguarda pregiudizi e disinformazione. Cos'è X? X è una piattaforma di social media di proprietà di Elon Musk. Perché i principali inserzionisti hanno lasciato X? I principali marchi hanno abbandonato la pubblicità su X dopo che Elon Musk ha rilasciato dichiarazioni controverse e antisemite. Qual è l'obiettivo della causa di Musk contro Media Matters? La causa di Musk mira a ritenere Media Matters responsabile di quella che ritiene essere una campagna deliberata per allontanare gli inserzionisti da X e screditare la piattaforma. Qual è la risposta di Media Matters? Media Matters ha promesso di difendersi da ciò che percepisce come un tentativo di mettere a tacere i loro resoconti e analisi accurati.