Elon Musk affronta il boicottaggio degli inserzionisti e i tweet controversi al DealBook Summit

Al DealBook Summit del 2023 a New York, Elon Musk, CEO di Tesla, ingegnere capo di SpaceX e CTO della piattaforma di social media X (ex Twitter), ha affrontato i boicottaggi in corso da parte degli inserzionisti e la controversia che circonda i suoi tweet.

Musk, noto per le sue dichiarazioni audaci, si è fatto beffe dell'idea che gli inserzionisti tentassero di ricattarlo con le loro campagne. In tono schietto e conflittuale, ha risposto: “Se qualcuno tentasse di ricattarmi con la pubblicità? Ricattarmi con i soldi? Vai a fanculo. Andare. F-. Te stesso. È chiaro?"

Musk ha inoltre lasciato intendere che i suoi fan lo avrebbero sostenuto boicottando gli inserzionisti che boicottano. Ha minacciato che il mondo avrebbe saputo che questi inserzionisti “hanno ucciso l’azienda” e ha promesso di documentarlo in modo molto dettagliato.

Durante l'intervista, ha anche respinto l'idea di essere odiato, affermando: “Non ho problemi a essere odiato. Via l'odio."

Pur riconoscendo che i suoi tweet promuovevano “odio antisemita e razzista”, Musk ha espresso rammarico per le sue azioni. Ha ammesso che i post erano “sciocchi” e si è scusato per loro.

La controversia che circonda i tweet di Musk ha portato diversi grandi inserzionisti, tra cui Disney e Apple, a sospendere le loro campagne su X. Inoltre, utenti importanti, come il sindaco di Parigi Anne Hidalgo, hanno abbandonato la piattaforma.

Musk ha negato fermamente le accuse di essere antisemita e ha sottolineato che gli appelli alla violenza estrema sono contrari ai termini di servizio di X.

In relazione alla sua visita in Israele, Musk ha chiarito che era stata pianificata prima dei controversi tweet e non faceva parte di un “tour di scuse”. Ha espresso un precedente interesse a portare il servizio di comunicazione satellitare di SpaceX, Starlink, nella regione, in particolare per le organizzazioni umanitarie a Gaza.

Durante l'intervista, Musk ha anche espresso le sue preoccupazioni sui sindacati e ha espresso opinioni negative nei loro confronti. Ha affermato che se Tesla dovesse diventare sindacalizzata, sarebbe il risultato del fallimento dell'azienda.

Per quanto riguarda le normative e la supervisione, Musk ha riconosciuto che le sue aziende sono supervisionate da centinaia di regolatori in 55 paesi. Ha affermato di rispettare generalmente le normative, ma ha ammesso che ci sono casi in cui non è d'accordo e può scegliere di opporsi e disobbedire.

Interrogato sulla Cina e sulle critiche riguardanti la libertà di parola, Musk ha sottolineato l’importanza di aderire alle leggi di ciascun paese e si è chiesto se si potesse fare di più.

Infine, Musk ha accennato a OpenAI e alle sue recenti difficoltà nei consigli di amministrazione. Sebbene abbia menzionato di avere “sentimenti contrastanti” nei confronti del CEO Sam Altman, non ha approfondito il licenziamento e la riassunzione di Altman. Musk ha espresso preoccupazione per i pericoli dell'intelligenza artificiale e per come potrebbe potenzialmente danneggiare l'umanità, rivelando che gli ha causato notti insonni.

Nel complesso, l'apparizione di Musk al DealBook Summit ha fatto luce sul suo atteggiamento impenitente, sulle sue opinioni su sindacati e regolamenti, e sulla sua consapevolezza delle controversie che circondano i suoi tweet e il boicottaggio degli inserzionisti.

