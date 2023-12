Di fronte al contraccolpo: le osservazioni controverse di Elon Musk e le conseguenze

Il miliardario della tecnologia Elon Musk si è trovato ancora una volta nei guai, questa volta a causa del suo appoggio a un post antisemita sulla piattaforma X. Gli inserzionisti hanno ritirato le loro spese dalla piattaforma, costringendo Musk a rispondere con un messaggio provocatorio e profano agli inserzionisti. . Sebbene Musk si assuma la responsabilità delle sue azioni, ritiene che la colpa sia degli inserzionisti, accusandoli di aver tentato di “ricattarlo” con denaro.

L'appoggio di Musk alla posizione antisemita ha generato critiche diffuse, inclusa la condanna da parte della Casa Bianca e degli investitori di Tesla. I principali investitori aziendali come Walt Disney Co. e Apple Inc. hanno preso le distanze da X. Musk si è rivolto specificamente al CEO della Disney Robert Iger, richiamandolo dal palco della conferenza DealBook del New York Times.

In una svolta sorprendente degli eventi, Musk si è scusato per la sua scelta delle parole, segnando un raro caso in cui ha espresso rammarico. Tuttavia, ha sottolineato che la sua recente visita in Israele, dove ha visitato le zone colpite da un attacco di Hamas, era stata pianificata prima della reazione negativa. Ha anche sfoggiato una piastrina sul palco, a simboleggiare la richiesta di restituzione degli ostaggi catturati da Hamas.

Durante tutta la conferenza, Musk si è difeso sottolineando i suoi successi. Ha pubblicizzato la produzione di Tesla di più auto elettriche rispetto ai suoi concorrenti e lo status di SpaceX come azienda leader nei lanci satellitari. Inoltre, ha esortato le persone a giudicarlo in base alle sue azioni piuttosto che alle sue parole. Il potere di mercato di Musk nei settori chiave gli ha dato una significativa influenza politica, un fatto che attribuisce al buon andamento delle sue aziende.

Musk ha anche espresso le sue lamentele nei confronti dell'amministrazione Biden, citando l'affronto di Tesla da parte di un vertice della Casa Bianca sui veicoli elettrici. Questa percezione di rifiuto ha messo a dura prova il suo rapporto con il presidente Joe Biden e ha indotto Musk a chiedersi se voterebbe per Biden alle elezioni presidenziali del 2024.

Nonostante i suoi scontri con l’amministrazione Biden, Musk ha mostrato una propensione verso il partito repubblicano. È apparso a una raccolta fondi repubblicana e ha ospitato il governatore della Florida Ron DeSantis mentre annunciava la sua candidatura presidenziale per il 2024. Inoltre, Musk ha espresso il suo disaccordo con l'idea dei sindacati e ha messo in dubbio la necessità di sindacalizzazione presso le case automobilistiche.

Nel mezzo della controversia, Musk ha accennato brevemente alla sua partenza da Open AI, una società da lui co-fondata. Discutendo dell’ex CEO Sam Altman, Musk ha rivelato i suoi sentimenti contrastanti e ha alluso a potenziali pericoli legati all’intelligenza artificiale.

Alla fine, le osservazioni e il comportamento controversi di Elon Musk lo hanno messo ancora una volta sotto i riflettori, invitando critiche e controlli da varie parti. Le conseguenze delle sue azioni non hanno solo un impatto sulla reputazione di X, ma sollevano anche dubbi sulla sua influenza politica e sui suoi rapporti con altri leader del settore.

FAQ

1. Cosa ha detto Elon Musk che ha causato la reazione negativa?

Elon Musk ha appoggiato un post antisemita su X, che ha portato gli inserzionisti a ritirare le proprie spese dalla piattaforma.

2. Come ha risposto Elon Musk agli inserzionisti?

Musk ha risposto con aria di sfida, dicendo agli inserzionisti di "andare a farsi fottere" e attribuendo loro la colpa del potenziale fallimento della piattaforma.

3. Quali grandi aziende hanno preso le distanze da X?

Walt Disney Co. e Apple Inc. sono stati tra i principali investitori aziendali che hanno preso le distanze da X in seguito all'appoggio di Musk alla carica antisemita.

4. Elon Musk si è scusato per le sue osservazioni?

Sì, Musk si è scusato per la scelta delle parole, anche se ha sostenuto che la sua recente visita in Israele era stata pianificata prima della reazione negativa e non si trattava di un “tour di scuse”.

5. Qual è stato l'impatto sul rapporto di Elon Musk con l'amministrazione Biden?

Il rapporto teso di Elon Musk con l'amministrazione Biden deriva dall'esclusione di Tesla da un vertice della Casa Bianca sui veicoli elettrici. Ciò ha portato Musk a chiedersi se sosterrebbe il presidente Joe Biden nelle elezioni presidenziali del 2024.