Summit DealBook del New York Times: Elon Musk parla della controversia sui social media e della reazione negativa degli inserzionisti

Elon Musk, CEO di X, ha affrontato la recente controversia che circonda il suo post antisemita sui social media durante un'intervista al New York Times DealBook Summit. Pur scusandosi per quello che ha definito il suo post sui social media “più stupido” di sempre, ha espresso frustrazione nei confronti degli inserzionisti che abbandonano la sua piattaforma a causa del crescente antisemitismo su X.

Durante l'intervista, Musk ha dichiarato: “Non voglio che facciano pubblicità. Se qualcuno mi ricatta con pubblicità o denaro, vai a farti fottere. Andare. Fanculo. Te stesso." Anche se non ha menzionato direttamente alcun nome, ha fatto riferimento al CEO della Disney Bob Iger, che aveva parlato in precedenza al vertice.

La Disney non ha ancora risposto ai commenti di Musk. Anche Linda Yaccarino, CEO di X, era presente tra il pubblico mentre Musk faceva queste osservazioni, sottolineando il suo ruolo nel riportare i grandi nomi degli inserzionisti sulla piattaforma.

In una conversazione schietta e tortuosa durata più di un'ora, Musk ha anche affrontato la reazione negativa che ha ricevuto e ha affermato che non ha problemi a essere odiato. “Via via l'odio. C'è una vera debolezza nel voler piacere", ha detto.

Il controverso tweet di Musk, che ha scatenato l'esodo degli inserzionisti, è stato criticato come antisemita. Tuttavia, Musk ha chiarito che si è trattato di un errore stupido e non di un riflesso delle sue vere convinzioni. Ha sottolineato: "Ho fatto del mio meglio per chiarire sei modi di domenica, ma sai, almeno penso che sarà ovvio che in realtà, lungi dall'essere antisemita, sono in realtà filosemita".

Nonostante la reazione negativa, le società di Musk, tra cui SpaceX e Starshield, continuano a ricevere finanziamenti dal governo degli Stati Uniti. Kristin Fisher della CNN ha esplorato questo argomento in un recente rapporto, evidenziando la decisione del governo di mantenere la partnership con Musk nonostante le polemiche.

FAQ:

D: Che cos'è il New York Times DealBook Summit?

R: Il New York Times DealBook Summit è un evento annuale che riunisce influenti leader aziendali e politici per discutere importanti questioni economiche e finanziarie.

D: Cos'è X?

R: X si riferisce alla piattaforma di social media precedentemente nota come Twitter, su cui Elon Musk ha pubblicato il controverso post.

D: Cos’è l’antisemitismo?

R: L’antisemitismo si riferisce al pregiudizio, alla discriminazione o all’ostilità contro gli ebrei in base alla loro religione o etnia.

D: Cos’è il filosemitismo?

R: Il filosemitismo si riferisce ad un atteggiamento o sostegno positivo nei confronti del popolo ebraico e della sua cultura.

Fonte: CNN