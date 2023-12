Elliptic Labs lancia il sensore di prossimità virtuale AI sugli smartphone Vivo S18 e S18 Pro

Elliptic Labs, una società globale di software AI, ha introdotto il suo sensore di prossimità virtuale AI chiamato INNER BEAUTY sugli ultimi smartphone Vivo, S18 e S18 Pro. La collaborazione tra Elliptic Labs e Vivo dimostra l'impegno delle aziende verso l'innovazione e la fornitura di un valore eccezionale agli utenti.

Il sensore di prossimità virtuale AI rileva quando un utente avvicina il telefono all'orecchio durante una chiamata, spegnendo automaticamente il display e disabilitando la funzionalità touch dello schermo. Questa funzione impedisce azioni accidentali, come riagganciare o comporre numeri, preservando la durata della batteria.

Ciò che distingue il sensore di prossimità virtuale AI di Elliptic Labs è che non richiede un sensore hardware dedicato. Utilizza invece sensori solo software per fornire un robusto rilevamento di prossimità. Eliminando la necessità di sensori hardware, il sensore di prossimità virtuale AI riduce i costi del dispositivo ed elimina il rischio di approvvigionamento.

Il Vivo S18 è alimentato dal chipset Snapdragon 7+ Gen 3 di Qualcomm, mentre l'S18 Pro è guidato dal Dimensity 9200+ di MediaTek. Questi smartphone, dotati del sensore di prossimità virtuale AI di Elliptic Labs, offrono funzionalità avanzate a un prezzo accessibile, rendendoli un'opzione interessante per i consumatori nel mercato cinese.

Elliptic Labs, concentrandosi su soluzioni sostenibili e a misura d'uomo, continua a innovare nei campi delle tecnologie AI/ML, ultrasuoni e fusione di sensori. La piattaforma AI Virtual Smart Sensor dell'azienda è già stata implementata in oltre 500 milioni di dispositivi in ​​tutto il mondo, dimostrando la sua affidabilità ed efficacia.

Informazioni su Elliptic Labs:

Elliptic Labs è un'impresa globale che si rivolge a vari mercati, tra cui smartphone, laptop, IoT e automobilistico. L'azienda è stata fondata nel 2006 come spin-off della ricerca dell'Università di Oslo in Norvegia. Con il suo software brevettato che utilizza intelligenza artificiale, ultrasuoni e fusione di sensori, Elliptic Labs offre esperienze intuitive come il rilevamento dei gesti, il rilevamento di prossimità e altro ancora. La piattaforma scalabile AI Virtual Smart Sensor dell'azienda crea sensori solo software che sono sostenibili e già distribuiti in milioni di dispositivi in ​​tutto il mondo.

La sede centrale di Elliptic Labs si trova in Norvegia, con presenza negli Stati Uniti, Cina, Corea del Sud, Taiwan e Giappone. La tecnologia e la proprietà intellettuale dell'azienda sono sviluppate in Norvegia e sono di proprietà esclusiva di Elliptic Labs.