I veicoli elettrici devono affrontare maggiori problemi di affidabilità, ma non solo perché sono elettrici

Secondo il sondaggio annuale sull’affidabilità automobilistica di Consumer Reports, i veicoli elettrici presentano il 79% di problemi in più rispetto ad altri veicoli. Tuttavia, questi problemi non sono dovuti esclusivamente al fatto che sono elettriche, come ha spiegato Jake Fisher, direttore del centro di test automobilistici del gruppo. La ragione principale dei problemi è che le auto elettriche sono principalmente nuovi modelli e i modelli di auto introdotti di recente spesso presentano più problemi in generale, indipendentemente dal loro sistema di propulsione. Le case automobilistiche hanno bisogno di tempo per risolvere i problemi che hanno avuto con i loro modelli di lunga data.

Inoltre, i veicoli elettrici sono solitamente modelli più costosi con caratteristiche tecnologiche più sofisticate. Queste funzionalità avanzate, che vanno da sensori di sicurezza aggiuntivi a vari gadget, offrono maggiori possibilità che qualcosa vada storto. L’inclusione di nuove tecnologie, degli ultimi aggeggi e di schermi nei veicoli elettrici contribuisce ulteriormente ai problemi segnalati.

I dati dell'indagine di Consumer Reports rivelano anche problemi con le batterie e la ricarica, ma Fisher sottolinea che questi problemi sono causati principalmente dalla novità dei veicoli elettrici piuttosto che da problemi inerenti alla tecnologia stessa. Per enfatizzare questo punto, Fisher fornisce uno scenario ipotetico in cui i motori a combustione interna improvvisamente sperimentano numerosi problemi se vengono introdotti di recente dopo che le auto elettriche si sono affermate per un secolo.

L’indagine sull’affidabilità evidenzia anche che i pick-up elettrici hanno registrato le prestazioni più scarse. Ciò è dovuto principalmente alla combinazione di due tipi di veicoli, veicoli elettrici e pick-up, che sono generalmente considerati meno affidabili presi singolarmente.

Tuttavia, è importante notare che non tutti i veicoli elettrici presentano lo stesso livello di inaffidabilità. La Tesla Model 3 e la Model Y, così come la Ford Mustang Mach-E, hanno un'affidabilità media prevista. La Nissan Ariya e la Hyundai Ioniq 6, d'altra parte, hanno un'affidabilità prevista migliore della media.

L’indagine indica anche che gli ibridi plug-in sono i modelli meno affidabili in generale perché sono suscettibili ai problemi riscontrati sia nei veicoli a gas che in quelli elettrici. Al contrario, gli ibridi che non richiedono ricarica esterna sono i più affidabili, in gran parte grazie al track record di case automobilistiche affidabili come Toyota, Honda, Hyundai e Kia.

In conclusione, sebbene i veicoli elettrici debbano affrontare problemi di affidabilità più elevati, questi problemi sono principalmente attribuiti alla loro novità come modelli e all’inclusione di caratteristiche tecnologiche avanzate. È importante distinguere tra l’affidabilità complessiva del veicolo e le questioni specifiche direttamente correlate alla tecnologia di propulsione elettrica.