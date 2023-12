La celebrazione del decimo anniversario di Elder Scrolls Online avrà inizio nei Paesi Bassi

The Elder Scrolls Online si sta preparando per un'epica celebrazione del suo decimo anniversario il prossimo anno. Il team di sviluppo del gioco, ZeniMax Online Studios, ha annunciato che intraprenderà un tour mondiale che durerà più di due anni e coprirà 10 paesi.

Per celebrare l'effettivo anniversario del lancio, il 5 e 6 aprile, la prima tappa del tour si svolgerà alla SugarFactory di Amsterdam. I fan che parteciperanno all'evento avranno l'opportunità di partecipare a varie attività come partecipare a panel e tavole rotonde, prendere parte a un epico concorso di cosplay, provare contenuti di gioco esclusivi e dedicarsi a musica, cibo e bevande.

Ma la celebrazione non finisce qui. Il team di Elder Scrolls Online ha in programma di organizzare eventi simili in tutto il mondo. Anche i giocatori di Australia, Cina, Giappone, Regno Unito, Francia, Spagna, Italia, Germania, Polonia, Svezia e Stati Uniti avranno la possibilità di partecipare ai festeggiamenti. Tuttavia, la tappa americana del tour è prevista per la metà del 2025, quindi i fan americani dovranno aspettare ancora un po’ per prendere parte all’eccitazione dell’anniversario.

I biglietti per l'evento di Amsterdam sono ora disponibili per l'acquisto. L'ammissione generale ha un prezzo di circa $ 105, mentre il pacchetto definitivo "Even-Better", che include il check-in VIP e l'accesso alla sala eventi, nonché un calice per l'evento del decimo anniversario, ha un prezzo di circa $ 10.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla celebrazione del decimo anniversario di Elder Scrolls Online, visita il sito ufficiale del gioco. Unisciti alla community di Elder Scrolls per commemorare un decennio di gameplay coinvolgente, esperienze indimenticabili e amore condiviso per il mondo di Tamriel.