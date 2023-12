I fan di Elden Ring anticipano l'annuncio del DLC ai Game Awards

I fan di Elden Ring attendono con impazienza i Game Awards, sperando in un annuncio riguardante l'attesissimo DLC. L'attesa ha raggiunto il culmine nella community, con i fan che si sono rivolti ai social media per esprimere il loro entusiasmo e persino manifestare l'uscita del DLC.

Il subreddit di Elden Ring è in fermento con discussioni e discussioni selvagge. Alcuni utenti hanno promesso di completare il gioco con build non convenzionali suggerite da altri utenti, mentre altri hanno espresso la loro eccitazione con entusiasmo grafico. Tuttavia, la tendenza più notevole è la richiesta che Bloodborne venga rilasciato su PC, aggiungendo un ulteriore livello di entusiasmo per i fan.

Sebbene non vi sia alcuna conferma sull'annuncio di stasera, FromSoftware aveva già annunciato lo sviluppo del DLC chiamato “Shadow of the Erdtree” all'inizio di quest'anno. Sebbene i dettagli rimangano scarsi, un'immagine teaser mostrava una scena inquietante e il titolo enigmatico. Il mese scorso, Kadokawa, la società madre di FromSoftware, ha dichiarato che lo sviluppo stava procedendo senza intoppi.

Anche se non è chiaro quando verrà rilasciato il DLC, il secondo anniversario del lancio del gioco originale si sta avvicinando ed Elden Ring è apparso ai The Game Awards in passato. Con questo in mente, i fan continuano a sperare che il loro tanto atteso DLC venga finalmente svelato.

È un momento di attesa e solidarietà per gli appassionati di Elden Ring. Con l'avvicinarsi dei Game Awards, i fan continueranno a formare i loro circoli di evocazione nella speranza di un annuncio emozionante che possa saziare la loro fame di nuovi contenuti nell'universo di Elden Ring.