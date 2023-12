Lo straordinario successo di Elden Ring: FromSoftware rimane perplesso

Riepilogo: Nonostante lo straordinario successo del gioco di ruolo d'azione Elden Ring, il team di FromSoftware non è sicuro delle ragioni esatte della sua popolarità. Yasuhiro Kitao, il produttore di Elden Ring, ha espresso la sua sorpresa per le enormi vendite del gioco durante i recenti PlayStation Partner Awards 2023 in Giappone. FromSoftware, nota per il suo impegno nella creazione di giochi divertenti e di valore, non prevede di modificare il proprio approccio allo sviluppo basato sul successo di Elden Ring.

Elden Ring, il gioco acclamato dalla critica, ha lasciato a bocca aperta sia i fan che gli esperti del settore. Mentre il gioco si avvicina al suo secondo anniversario, gli sviluppatori di FromSoftware devono ancora analizzare a fondo le ragioni del suo incredibile trionfo. Secondo Kitao, il team non è in grado di comprendere la risposta travolgente dei giocatori e le cifre di vendita senza precedenti raggiunte dal gioco.

FromSoftware ha sempre perseguito una filosofia incentrata sulla creazione di giochi che personalmente trovano divertenti e significativi. Nonostante l'immenso successo di Elden Ring, questo approccio fondamentale rimarrà invariato. Lo studio non si sforzerà di replicare i risultati del gioco rincorrendo nuovi successi di successo.

Le straordinarie prestazioni di Elden Ring lo hanno catapultato fino a diventare il titolo di maggior successo di FromSoftware fino ad oggi. Dopo aver venduto 20 milioni di copie in tutto il mondo in un anno, il gioco ha superato le vendite dell'intera serie Dark Souls messa insieme. Bandai Namco, l'editore responsabile dei mercati europeo e statunitense, prevede che il trionfo di Elden Ring genererà cifre di vendita da record per il prossimo Armored Core 6.

Mentre i dettagli che circondano il DLC Elden Ring rimangono avvolti nel mistero, i produttori hanno assicurato ai fan che i progressi nel suo sviluppo stanno avanzando costantemente. Anche se la data di uscita specifica del DLC deve ancora essere annunciata, i fan più appassionati possono attendere con impazienza un'espansione che promette di intensificare il loro amore e la loro devozione per il gioco.

Alla luce dello straordinario successo di Elden Ring, sia i fan che i giocatori anticipano con impazienza cosa riserva il futuro a FromSoftware. Mentre lo studio continua a concentrarsi sulla fornitura di esperienze accattivanti radicate nella propria visione creativa, la comunità dei giocatori può aspettarsi contenuti innovativi e coinvolgenti che cattureranno ancora una volta la loro immaginazione.