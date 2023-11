Armored Core 6 Mod introduce un emozionante gameplay cooperativo

Armored Core 6: Fires Of Rubicon è già un gioco impressionante, ma immagina l'emozione di combattere insieme ai tuoi amici su mech giganti. Bene, grazie al modder LukeYui, quel sogno sta per diventare realtà. LukeYui, che in precedenza ha portato la funzionalità cooperativa in Elden Ring e Sekiro: Shadows Die Twice, sta lavorando a una mod che consentirà il gioco cooperativo in Armored Core 6.

In un recente video pubblicato da LukeYui, un frammento della missione "Attack The Watchpoint" del gioco mostra l'esilarante esperienza cooperativa per due giocatori. Tuttavia, il modder va oltre, affermando che la versione finale consentirà fino a sei giocatori di unirsi all'azione, con un host e cinque ospiti. Ciò significa che tu e i tuoi amici potrete scatenare insieme una raffica di missili sui nemici.

La mod introdurrà anche il ridimensionamento del livello, consentendo all'host di regolare la difficoltà in base al numero di giocatori. Tutte le missioni saranno giocabili in modalità cooperativa e il tuo gruppo persisterà tra una missione e l'altra. Ciò significa che non è necessario riconnettersi costantemente, rendendo l'esperienza cooperativa fluida e divertente.

Anche se non esiste una data di rilascio specifica per la mod cooperativa Armored Core 6, puoi aspettarti di trovarla sulla pagina NexusMods di LukeYui una volta che sarà pronta. Nel frattempo, puoi anche dare un'occhiata alle precedenti mod cooperative di LukeYui per Elden Ring e Sekiro.

Armored Core 6: Fires Of Rubicon ha già ricevuto elogi per la sua azione brillante e l'uso impressionante dei mech. Tuttavia, con l'aggiunta del gameplay cooperativo, il gioco promette di essere ancora più emozionante e coinvolgente. Quindi raduna i tuoi amici, potenzia i tuoi mech e preparati per alcune intense battaglie nel mondo di Armored Core 6.

FAQ:

D: Chi sta sviluppando la modalità cooperativa Armored Core 6?

R: La mod è stata sviluppata da LukeYui, noto per aver implementato la funzionalità cooperativa in altri giochi Fromsoft come Elden Ring e Sekiro: Shadows Die Twice.

D: Quanti giocatori potranno giocare in modalità cooperativa?

R: La mod supporterà fino a sei giocatori, con un host e cinque ospiti.

D: La mod presenterà un ridimensionamento del livello?

R: Sì, verrà implementato il ridimensionamento del livello, consentendo all'host di regolare la difficoltà in base al numero di giocatori.

D: Dove posso trovare la mod cooperativa Armored Core 6?

R: La mod sarà disponibile sulla pagina NexusMods di LukeYui una volta completata.