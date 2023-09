SRAM presenta i nuovi supporti con occhielli antiurto con elastomeri

SRAM, un attore di spicco nel settore delle biciclette, ha recentemente depositato un brevetto per un design innovativo di attacco ad occhiello per gli ammortizzatori. Il documento di brevetto descrive l'utilizzo di elastomeri, ovvero molle in gomma, posti tra l'ammortizzatore e il telaio. Questa innovazione mira ad affrontare le sfide affrontate dai sistemi di sospensione per mountain bike nell'assorbire efficacemente le piccole vibrazioni causate da superfici irregolari.

L'attuale generazione di forcelle per mountain bike, come quelle di RockShox, utilizza già elastomeri chiamati ButterCup per assorbire le vibrazioni ad alta frequenza. Queste vibrazioni potrebbero non generare una forza sufficiente per attivare l'attrito statico della sospensione, con conseguente scarsa reazione alle sottili variazioni della forza al suolo. Ciò può contribuire all'affaticamento del ciclista e al dolore articolare.

Gli elastomeri recentemente proposti nei supporti degli occhielli antiurto offrono numerosi vantaggi. Non solo risolvono le vibrazioni che gli ammortizzatori ad aria faticano ad assorbire, ma consentono anche alla sospensione di comprimersi leggermente prima dopo aver colpito i dossi. Questa risposta anticipata influisce in modo significativo sul comfort generale e sull'aderenza dei ciclisti.

A differenza dei ButterCup utilizzati nelle sospensioni della forcella, i nuovi elastomeri dell'ammortizzatore funzionano insieme all'intero ammortizzatore, non solo alla molla pneumatica. Ciò significa che è necessario superare solo l'attrito minimo nel collegamento della sospensione affinché gli elastomeri si innestino. Inoltre, poiché la ruota posteriore si sposta di tre millimetri per ogni millimetro di compressione dell'ammortizzatore, l'effetto degli elastomeri viene amplificato. Questo design consente potenzialmente fino a 12 mm di movimento sull'asse posteriore.

I supporti in elastomero possono essere montati su entrambe le estremità dell'ammortizzatore e possono essere personalizzabili in base alle preferenze del ciclista. Sostituire elastomeri di diversa durezza sarebbe relativamente semplice, consentendo agli utenti di personalizzare le caratteristiche della sospensione in base al proprio peso o preferenza.

Sebbene non sia chiaro se questo design possa essere adattato agli ammortizzatori esistenti, è possibile che i supporti del telaio in elastomero possano essere fissati agli occhielli degli ammortizzatori esistenti. Tuttavia, a causa della maggiore lunghezza e corsa dell'ammortizzatore, la compatibilità con tutti i telai delle biciclette potrebbe essere limitata.

Sebbene questi supporti ad occhiello antiurto con elastomeri siano ancora in fase di brevetto e potrebbero non vedere la produzione, terremo gli occhi aperti per eventuali ulteriori sviluppi di questo concetto innovativo. I potenziali vantaggi che offre nel migliorare le prestazioni delle sospensioni delle mountain bike hanno sicuramente catturato l'attenzione del settore.

Fonte:

– Voci di motociclista