San Diego sta vivendo un insolito inverno El Niño

San Diego sta attualmente affrontando un modello climatico El Niño senza precedenti quest’inverno, in netto contrasto con gli anni precedenti dominati dalle condizioni secche di La Niña. Mentre altre parti del paese stanno sperimentando un cambiamento significativo nei loro modelli meteorologici, San Diego non ha ancora visto molti cambiamenti.

Mentre i meteorologi avevano previsto che El Niño sarebbe continuato fino all'inizio dell'inverno con una probabilità del 90% di estendersi fino alla primavera, San Diego ha registrato livelli di precipitazioni inferiori alla norma dall'inizio dell'anno irriguo, il 1° ottobre. La maggior parte dei siti di reporting della regione hanno registrato meno di un pollice di pioggia accumulata tra i due mesi. Sfortunatamente, si prevede che questa tendenza continui fino alla fine del mese, con le prospettive climatiche che puntano verso un inizio lento della stagione delle piogge.

A dicembre, nella contea di San Diego si prevede che le probabilità di precipitazioni siano solo leggermente superiori alla norma. Le temperature della regione per il mese rimangono incerte, con pari probabilità di essere al di sopra o al di sotto delle medie stagionali. Le previsioni climatiche pubblicate dal Climate Prediction Center indicano che potrebbe non essere fino al nuovo anno che San Diego sperimenterà condizioni più umide mentre El Niño si rafforza, accompagnato da temperature superiori alla norma.

Tuttavia, è fondamentale notare che le condizioni meteorologiche rimangono imprevedibili e che i meteorologi generalmente faticano a prevedere con precisione le condizioni con più di una settimana di anticipo. Le prospettive a breve termine stimano che parti della regione potrebbero sperimentare maggiori probabilità di precipitazioni e temperature nelle prossime settimane, in contrasto con le previsioni a lungo termine.

Avvicinandosi ai primi mesi dell’anno, i meteorologi valuteranno il resto dell’inverno El Niño per determinare se continuerà ad essere più secco del previsto. In definitiva, il clima di San Diego rimane in uno stato di cambiamento e diventerà più chiaro solo con l'avanzare del nuovo anno.