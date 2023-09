Konami rilascia l'aggiornamento eFootball 2024 con nuove funzionalità e modifiche al gameplay

By

Konami ha lanciato l'ultimo importante aggiornamento per il suo gioco dal vivo, eFootball. L'aggiornamento, noto come eFootball 2024 versione 3.0.0, introduce una serie di nuove funzionalità, aggiornamenti e aggiustamenti al gameplay. Tuttavia, la tanto attesa modalità Master League non è ancora disponibile.

Master League, una modalità popolare della serie quando si chiamava Pro Evolution Soccer, è assente dal lancio di eFootball nel settembre 2021. Konami aveva precedentemente affermato che la modalità sarebbe stata rilasciata come contenuto aggiuntivo a pagamento nel 2023. A meno che non ci siano stati ritardi, dovrebbe essere incluso in un futuro aggiornamento nei prossimi mesi.

Alcune delle modifiche apportate nell'aggiornamento eFootball 2024 includono la rimozione del "Livello stile di gioco di squadra" come elemento di gioco, il che significa che i giocatori non avranno più la "Competenza nello stile di gioco di squadra" o le abilità influenzate da esso. È stata rimossa anche la funzionalità che modificava le immagini dei giocatori dopo aver raggiunto il livello massimo.

Altri aggiornamenti includono la rimozione delle carte giocatore foil, l'aggiunta delle opzioni meteo "Pioggia" e "Neve" per alcuni stadi, nuove funzionalità del piano di gioco, la possibilità di eseguire allenamenti di livello e progressione dei giocatori dalla schermata Dettagli giocatore e squadre più autentiche per le partite di prova e tra amici.

L'aggiornamento eFootball 2024 include anche licenze aggiornate, dati della squadra, foto dei giocatori, grafica e foto dell'allenatore, nonché correzioni e aggiustamenti del gameplay a dribbling, finte, trappole, passaggi, tiri, calci e difesa.

I giocatori possono aspettarsi di vedere aggiornamenti alle strutture delle squadre in campionati come il campionato inglese, il campionato italiano, il campionato spagnolo e molti altri, che riflettono i dati della nuova stagione.

Anche se l'aggiornamento di eFootball 2024 apporta vari miglioramenti e aggiunte al gioco, i fan attendono ancora con impazienza il rilascio della modalità Master League. L'aggiornamento è ora disponibile per il download.

Fonte:

– Cronaca dei videogiochi