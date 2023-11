Presentazione di Edifier Zero X: auricolari wireless comodi e ricchi di funzionalità

By

Edifier, un marchio leader nel settore audio, ha recentemente presentato la sua ultima offerta in Cina: Edifier Zero X. Con un prezzo di CNY 199 (circa US $ 27), questi auricolari wireless sono pronti a fornire un'alternativa convincente agli Apple AirPods di terza generazione.

Il comfort è al centro dell'attenzione con Edifier Zero X. Dotati di un design semi-in-ear, questi auricolari si rivolgono a coloro che trovano scomodi i tradizionali auricolari in-ear. Anche se potrebbero non offrire un isolamento acustico passivo, la forma ergonomica e la struttura leggera di ciascun auricolare (pesa solo 3.5 grammi) garantiscono una vestibilità comoda per tutto il giorno.

Oltre all'enfasi sul comfort, l'Edifier Zero X vanta prestazioni della batteria impressionanti. Con una carica completa, gli auricolari possono fornire fino a 7 ore di riproduzione. Con la custodia di ricarica inclusa, gli utenti possono godere di un'autonomia totale fino a 28 ore, posizionandosi saldamente tra le opzioni di alto livello disponibili sul mercato.

Quando si tratta di qualità audio, l'Edifier Zero X non delude. Dotati di driver con diaframma PET da 13 mm, questi auricolari offrono un'esperienza sonora ben bilanciata e dettagliata. Edifier ha ulteriormente migliorato l'uscita audio incorporando una struttura a guida d'onda sonora inversa, che aumenta i bassi e riduce al minimo i livelli di distorsione per un'esperienza di ascolto coinvolgente.

Dal punto di vista della connettività, gli auricolari wireless Zero X sono dotati di Bluetooth 5.3, lo standard più recente nella tecnologia audio wireless. Ciò garantisce una riproduzione audio fluida e a bassa latenza per un'esperienza di ascolto ininterrotta.

L'Edifier Zero X è dotato di numerose comode funzionalità, tra cui controlli touch intuitivi e un grado di protezione IP54 per la resistenza all'acqua e alla polvere. Questi attributi rendono gli auricolari ideali per le attività all'aperto, garantendo durata e affidabilità di lunga durata.

Nel complesso, Edifier Zero X offre una combinazione convincente di comfort, prestazioni e praticità a un prezzo accessibile. Che tu sia un appassionato di fitness, un pendolare o semplicemente un audiofilo alla ricerca di un'esperienza audio wireless eccezionale, vale sicuramente la pena considerare l'Edifier Zero X.

Domande frequenti (FAQ)

Qual è il prezzo dell'Edifier Zero X? Il prezzo dell'Edifier Zero X è di 199 CNY, ovvero circa 27 dollari USA. Qual è la durata della batteria dello Zero X? Con un livello di batteria completo, gli auricolari Zero X possono durare fino a 7 ore. Se combinato con la custodia di ricarica, l'autonomia totale arriva a 28 ore. Gli auricolari Edifier Zero X forniscono un isolamento acustico passivo? No, il design semi-in-ear delle Zero X non offre isolamento acustico passivo. Tuttavia, offre una vestibilità comoda per coloro che trovano scomodi gli auricolari in-ear. Qual è la versione Bluetooth degli auricolari Zero X? Gli auricolari wireless Zero X sono dotati di Bluetooth 5.3, lo standard più recente per le soluzioni audio wireless. Gli auricolari Edifier Zero X sono resistenti all'acqua e alla polvere? Sì, gli auricolari Zero X hanno un grado di protezione IP54, che li rende resistenti all'acqua e alla polvere. Questo li rende adatti per le attività all'aperto.