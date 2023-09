Edifier W320TN: auricolari True Wireless intelligenti e di alta qualità

Gli auricolari Edifier W320TN True Wireless con cancellazione del rumore sono recentemente arrivati ​​sul mercato, offrendo agli utenti un'esperienza audio avanzata. Questi auricolari sono ricchi di funzionalità come il sistema adattivo multimodale AI, la codifica audio LDAC e l'attenzione al miglioramento sia della riproduzione musicale che delle telefonate.

La caratteristica principale del W320TN è il suo sistema adattivo multimodale AI, che combina suoni e algoritmi per fornire una solida cancellazione del rumore, qualità del suono ad alta fedeltà e chiamate vocali chiare. Edifier ha affrontato il problema comune delle perdite d'aria attraverso attente analisi e test, trovando un equilibrio tra isolamento acustico e consapevolezza del mondo reale.

Quando si tratta di qualità audio, il W320TN non delude. Con la codifica e decodifica audio LDAC e una frequenza di campionamento di 96kHz/24 bit, questi auricolari possono trasmettere tre volte i dettagli musicali rispetto ai loro concorrenti. Inoltre, sono certificati Hi-Res Wireless, garantendo una decodifica e un ripristino audio accurati per un'esperienza audio coinvolgente.

Le chiamate vocali cristalline sono un altro punto forte di questi auricolari. Sono dotati di 3+3 microfoni con cancellazione adattiva del rumore ambientale AI, che elimina attivamente il rumore di fondo per garantire conversazioni ininterrotte, anche in ambienti rumorosi.

Il W320TN offre una batteria a lunga durata, con soli 10 minuti di ricarica garantiscono un'ora di utilizzo. Con l'ANC attivato, gli auricolari forniscono 3.5 ore di riproduzione, che si estendono a 5.5 ore quando l'ANC è disattivato. Insieme alla custodia di ricarica, il W320TN offre un tempo di riproduzione totale di 14 ore con ANC e 22 ore con ANC disattivato.

In termini di ergonomia e funzionalità aggiuntive, il W320TN offre un design leggero e aperto per ridurre la pressione sull'orecchio. Dispone inoltre di un sensore di rilevamento dell'usura a infrarossi che mette in pausa la musica e cancella il rumore quando gli auricolari vengono rimossi. Questi auricolari possono essere collegati a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente, consentendo il cambio rapido del dispositivo. Con un grado di protezione IP54, sono resistenti al sudore e agli spruzzi d'acqua, adatti per i frequentatori di palestra e gli appassionati di attività all'aria aperta.

Per i giocatori mobili, il W320TN offre una bassa latenza di 80 ms in modalità gioco, garantendo una migliore sincronizzazione audio-video per i giochi competitivi.

Al prezzo di £ 99.99, l'Edifier W320TN rientra nella categoria di mercato di fascia media ma racchiude una gamma di funzionalità che lo rendono un degno investimento per gli appassionati di audio.

In conclusione, l'Edifier W320TN offre una combinazione di tecnologia intelligente e uscita audio di alta qualità. Con le loro funzionalità intelligenti, l'attenzione alla qualità dell'audio e delle chiamate e la durata, questi auricolari si rivolgono a un'ampia gamma di utenti, inclusi audiofili, professionisti impegnati e consumatori di tutti i giorni.

Fonte: Mighty Gadget (www.mightygadget.co.uk)